Húslevesnek álcázott tortával lepte meg a domaszéki ünnepeltet az egyik legnépszerűbb magyar mulatós sztár – videóval

Nem mindennapi meglepetéssel készültek a hétvégén Domaszéken, ahol vendégként Bunyós Pityu, azaz Szikora István is tiszteletét tette. Bunyós Pityu Domaszéken járt, mint felkért sztárvendég egy családias születésnapi ünnepségen.

Bunyós Pityu Domaszéken járt, ő maga köszöntötte fel az ünnepeltet. Archív Fotó: borsonline.hu

Bunyós Pityu Domaszéken járt

Az énekes a saját közösségi oldalán mutatta meg azt a különleges szülinapi tortát, amit személyesen ő adhatott át a 70 éves ünnepeltnek. Húslevesnek álcázott édességgel köszöntötték a szülinapost.

– Hát nézzétek meg, milyen szép, én még ilyet nem láttam! – mondta meglepetten a videóban a mulatós sztár, miközben megmutatta az édességet. Tésztának tűnő marcipán, sárgarépának álcázott fondant és húsnak kinéző elemek tették teljessé a leveses tortát. A kommentelők közül többen azt írják, hogy valóban húslevesnek nézték. Mint kiderült, a torta Hódmezővásárhelyről érkezett.

Bunyós Pityu felköszöntötte az ünnepeltet, majd stílusosan el is köszönt követőitől.

– Szevasztok, Isten áldjon mindenkit! – hangzott el a TikTok-videóban.

Az énekes igen ritkán látogat Szeged és környékére, legutóbb ugyanis még 2017-ben járt Ásotthalmon. Abban az évben az ásotthalmi Rózsa Sándor Fesztiválon lépett színpadra.