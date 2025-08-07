2 órája
Húslevesnek álcázott tortával lepte meg a domaszéki ünnepeltet az egyik legnépszerűbb magyar mulatós sztár – videóval
Levestortával köszöntötték. Bunyós Pityu Domaszéken járt. Mutatjuk, miért volt a mulatós sztár környékünkön.
Nem mindennapi meglepetéssel készültek a hétvégén Domaszéken, ahol vendégként Bunyós Pityu, azaz Szikora István is tiszteletét tette. Bunyós Pityu Domaszéken járt, mint felkért sztárvendég egy családias születésnapi ünnepségen.
Bunyós Pityu Domaszéken járt
Az énekes a saját közösségi oldalán mutatta meg azt a különleges szülinapi tortát, amit személyesen ő adhatott át a 70 éves ünnepeltnek. Húslevesnek álcázott édességgel köszöntötték a szülinapost.
– Hát nézzétek meg, milyen szép, én még ilyet nem láttam! – mondta meglepetten a videóban a mulatós sztár, miközben megmutatta az édességet. Tésztának tűnő marcipán, sárgarépának álcázott fondant és húsnak kinéző elemek tették teljessé a leveses tortát. A kommentelők közül többen azt írják, hogy valóban húslevesnek nézték. Mint kiderült, a torta Hódmezővásárhelyről érkezett.
Bunyós Pityu felköszöntötte az ünnepeltet, majd stílusosan el is köszönt követőitől.
– Szevasztok, Isten áldjon mindenkit! – hangzott el a TikTok-videóban.
Az énekes igen ritkán látogat Szeged és környékére, legutóbb ugyanis még 2017-ben járt Ásotthalmon. Abban az évben az ásotthalmi Rózsa Sándor Fesztiválon lépett színpadra.
Bunyós Pityu mára már a mulatós műfaj egyik legjobb előadója lett, tv műsorok, falunapok, bálok, discok rendszeres résztvevője. 2009-től a Sláger TV mulatós csapatát erősíti. A töretlen sikerű Eszem-iszom, dánom-dánom műsor egyik műsorvezetője.