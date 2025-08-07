augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különleges vendég

52 perce

Húslevesnek álcázott tortával lepte meg a domaszéki ünnepeltet az egyik legnépszerűbb magyar mulatós sztár – videóval

Címkék#bunyós pityu#Domaszék#szülinap#Szeged

Levestortával köszöntötték. Bunyós Pityu Domaszéken járt. Mutatjuk, miért volt a mulatós sztár környékünkön.

Berecz Blanka

Nem mindennapi meglepetéssel készültek a hétvégén Domaszéken, ahol vendégként Bunyós Pityu, azaz Szikora István is tiszteletét tette. Bunyós Pityu Domaszéken járt, mint felkért sztárvendég egy családias születésnapi ünnepségen. 

Bunyós Pityu
Bunyós Pityu Domaszéken járt, ő maga köszöntötte fel az ünnepeltet. Archív Fotó: borsonline.hu

Bunyós Pityu Domaszéken járt 

Az énekes a saját közösségi oldalán mutatta meg azt a különleges szülinapi tortát, amit személyesen ő adhatott át a 70 éves ünnepeltnek. Húslevesnek álcázott édességgel köszöntötték a szülinapost. 

– Hát nézzétek meg, milyen szép, én még ilyet nem láttam! – mondta meglepetten a videóban a mulatós sztár, miközben megmutatta az édességet. Tésztának tűnő marcipán, sárgarépának álcázott fondant és húsnak kinéző elemek tették teljessé a leveses tortát. A kommentelők közül többen azt írják, hogy valóban húslevesnek nézték. Mint kiderült, a torta Hódmezővásárhelyről érkezett. 

Bunyós Pityu felköszöntötte az ünnepeltet, majd stílusosan el is köszönt követőitől.

– Szevasztok, Isten áldjon mindenkit! – hangzott el a TikTok-videóban. 

Az énekes igen ritkán látogat Szeged és környékére, legutóbb ugyanis még 2017-ben járt Ásotthalmon. Abban az évben az ásotthalmi Rózsa Sándor Fesztiválon lépett színpadra. 

Bunyós Pityu mára már a mulatós műfaj egyik legjobb előadója lett, tv műsorok, falunapok, bálok, discok rendszeres résztvevője. 2009-től a Sláger TV mulatós csapatát erősíti. A töretlen sikerű Eszem-iszom, dánom-dánom műsor egyik műsorvezetője.

@bunyospityuhu Láttál már ilyet?? #bunyospityuhu ♬ eredeti hang - bunyospityuhu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu