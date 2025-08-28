augusztus 28., csütörtök

Őszinte vallomás

1 órája

ByeAlex különös vágya soha nem teljesülhet, de a SZIN-en bulizók felvidíthatják

Címkék#SZIN#ByeAlex#vadmacska

Őszintén vallott.

Delmagyar.hu

ByeAlex ismét őszintén osztotta meg gondolatait a rajongóival a közösségi oldalán. Az énekes bevallotta, hogy ma reggel kifejezetten rosszkedvűen ébredt, és hosszú percekig csak forgolódott az ágyban, mielőtt összeszedte volna magát.

Byealex mikrofonnal a kezében énekel.
A macskarajongó Byealex szomorúan ébredt Fotó: KISS ANNAMARIE

Mint kiderült, a szomorúság oka egészen meglepő: ByeAlex legnagyobb vágya, hogy legyen egy különleges macskája, ám ezzel örökre le kell számolnia.

Ez a kínzó érzés a mellkasomban nem múlik… el kell fogadnom, hogy soha nem lehet pallasz macskám

– írta a posztjában.

ByeAlex köztudottan igazi macskarajongó, és maga is büszke gazdi. Az énekes 2023-ban örökbe fogadott egy beteg cicát, akit sajnos nem tudtak megmenteni. Fél évvel később párja biztatására új társ érkezett a családba: egy skót lógófülű kiscica, aki a különleges Szilva nevet kapta.

A legújabb posztjában említett különleges, Mongóliában és Közép-Ázsiában őshonos vadmacska ugyanis védett és mérsékelten veszélyeztetett faj, Magyarországon pedig teljesen lehetetlen házi kedvencként tartani. ByeAlex állítása szerint még a mesterséges intelligencia is megerősítette, hogy álma beteljesületlen marad.

ByeAlex a Szegeden bulizóktól várja, hogy felvidítsák

Az énekes így keserű szívvel, de humorral vegyesen tette hozzá: 

Ez van. Este SZIN? Légyszi vidítsatok fel.

A rajongók természetesen rögtön kommentekkel próbálták feldobni kedvencük hangulatát és minden bizonnyal a SZIN fesztivál közönsége is mindent megtesz majd, hogy mosolyt csaljon az arcára.

Fesztiválhangulat Szegeden

Szerdán indult Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő fesztiválja. A Coca-Cola SZIN 2025, az első belépők nem is sejtették, hogy meglepetés vár rájuk. Pogány Induló fogadta őket. Izgalmas kulisszatitkokat is megtudtunk, de annak is utánajártunk árakon ihatjuk az italokat a SZIN-en.

 

