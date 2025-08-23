augusztus 23., szombat

Bence névnap

24°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minden megváltozhat

3 órája

Meglepő fordulatot hoz három csillagjegy számára az Újhold

Címkék#Szűz#Fekete Hold#Újhold#csillagjegy

Különleges égi jelenség tanúi lehetünk. Az esemény három csillagjegy számára hozhat változást.

Maszlag Edina

Augusztus 23-án a reggeli órákban a Szűz jegyében köszönt be az Újhold, amely egy rendkívül különleges égi jelenség, hiszen a Fekete Hold formájában mutatkozik meg. Ez a ritka alkalom, amikor az Újhold kétszer követi egymást ugyanabban a jegyben, legutóbb 2023 májusában történt ilyen, akkor a Bika jegyében történt hasonló. A Ripost szerint az esemény energetikai nullpontot jelent, amely rendező és gyógyító erőket mozgat meg. Habár mindenki érezni fogja a Fekete Hold hatását, három csillagjegy számára különös változást hozhat. 

Ez a három csillagjegy mindent újrakezdhet a Fekete Hold alatt
A Fekete Hold ritka jelenség, amely most különösen erős változásokat ígér az Ikrek, a Szűz és a Nyilas csillagjegyek számára. Illusztráció: Shutterstock

Csillagjegyek, akiknek most gyökeresen megváltozhat az élete

Az Ikrek szülöttei különleges energiákat tapasztalhatnak majd meg, amely segít otthonaikban, gyökereikben és kapcsolataikban is rendet teremteni. A Szűz számára ez az időszak olyan, mint egy újraindítás, amely testi-lelki nagytakarítást és tisztább rálátást hozhat. A Nyilas jegy szülöttei pedig karrierjük és hosszú távú céljaik újratervezésében kaphatnak támogatást. A Fekete Hold így mindhárom csillagjegynek lehetőséget kínál arra, hogy lezárjanak régi mintákat, és egy belső megújulás révén hitelesebb, tudatosabb útra lépjenek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu