Meglepő fordulatot hoz három csillagjegy számára az Újhold

Augusztus 23-án a reggeli órákban a Szűz jegyében köszönt be az Újhold, amely egy rendkívül különleges égi jelenség, hiszen a Fekete Hold formájában mutatkozik meg. Ez a ritka alkalom, amikor az Újhold kétszer követi egymást ugyanabban a jegyben, legutóbb 2023 májusában történt ilyen, akkor a Bika jegyében történt hasonló. A Ripost szerint az esemény energetikai nullpontot jelent, amely rendező és gyógyító erőket mozgat meg. Habár mindenki érezni fogja a Fekete Hold hatását, három csillagjegy számára különös változást hozhat.

A Fekete Hold ritka jelenség, amely most különösen erős változásokat ígér az Ikrek, a Szűz és a Nyilas csillagjegyek számára. Illusztráció: Shutterstock

Csillagjegyek, akiknek most gyökeresen megváltozhat az élete

Az Ikrek szülöttei különleges energiákat tapasztalhatnak majd meg, amely segít otthonaikban, gyökereikben és kapcsolataikban is rendet teremteni. A Szűz számára ez az időszak olyan, mint egy újraindítás, amely testi-lelki nagytakarítást és tisztább rálátást hozhat. A Nyilas jegy szülöttei pedig karrierjük és hosszú távú céljaik újratervezésében kaphatnak támogatást. A Fekete Hold így mindhárom csillagjegynek lehetőséget kínál arra, hogy lezárjanak régi mintákat, és egy belső megújulás révén hitelesebb, tudatosabb útra lépjenek.