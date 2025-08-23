1 órája
Meglepő fordulatot hoz három csillagjegy számára az Újhold
Különleges égi jelenség tanúi lehetünk. Az esemény három csillagjegy számára hozhat változást.
Augusztus 23-án a reggeli órákban a Szűz jegyében köszönt be az Újhold, amely egy rendkívül különleges égi jelenség, hiszen a Fekete Hold formájában mutatkozik meg. Ez a ritka alkalom, amikor az Újhold kétszer követi egymást ugyanabban a jegyben, legutóbb 2023 májusában történt ilyen, akkor a Bika jegyében történt hasonló. A Ripost szerint az esemény energetikai nullpontot jelent, amely rendező és gyógyító erőket mozgat meg. Habár mindenki érezni fogja a Fekete Hold hatását, három csillagjegy számára különös változást hozhat.
Csillagjegyek, akiknek most gyökeresen megváltozhat az élete
Az Ikrek szülöttei különleges energiákat tapasztalhatnak majd meg, amely segít otthonaikban, gyökereikben és kapcsolataikban is rendet teremteni. A Szűz számára ez az időszak olyan, mint egy újraindítás, amely testi-lelki nagytakarítást és tisztább rálátást hozhat. A Nyilas jegy szülöttei pedig karrierjük és hosszú távú céljaik újratervezésében kaphatnak támogatást. A Fekete Hold így mindhárom csillagjegynek lehetőséget kínál arra, hogy lezárjanak régi mintákat, és egy belső megújulás révén hitelesebb, tudatosabb útra lépjenek.