Mindent visz Csobot Adél Szegeden készült strandos fotója

WOW, csípjetek meg: pár perce benézett hozzánk Csobot Adél – osztotta meg Facebook-oldalán a Lapos Beach Szeged.

Csobot Adél a Tisza-partra vette az irányt.

A szabadtéri miatt érkezett Csobot Adél

A mindig mosolygós sztár A 3 testőr musicalben alakítja Anna királynét, az előadás próbái miatt érkezett Szegedre, de nemcsak a színpadon mutatkozik. Szerdán, aki jó időben járt a belvárosban, akár egy fotót is lőhetett volna: Adél, Feke Pál és Brasch Bence lazán koccintottak egy Oroszlán utcai vendéglátóhely teraszán. Egy asztalnál ültek a darab több más szereplőjével, az igazi sztárparádéból egyedül Ember Márk hiányzott.

Adél megosztott egy naplementés képet is, miközben Szegeden bringázott. A Belvárosi hídról, plusz egy szelfit is posztolt. A természetes szépségével villámgyorsan be is gyűjtötte a lájkokat.