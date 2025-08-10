Különleges nap ez Csonka András életében, megható szavakkal vallott érzéseiről

Újra itt van a nagy DODI nap! Tette közzé Csonka András Facebook-oldalán nővérének szülinapjára szánt köszöntő posztját.

Csonka András ünnepli nővére születésnapját. Fotó: Facebook

Csonka András ünnepel

Augusztus 10-én ismét eljött a „nagy DODI-nap”, amikor a család határozott, lendületes és mindig tettre kész oszlopa ünnepli születésnapját. A 74 éves nővér nem lassít, még ma is aktív kozmetikusként dolgozik, és most épp a Balaton partján élvezi szabadságát. Csonka András büszkén és szeretettel mesél róla, hálás minden közös pillanatért, és már most készülnek a jövő évi nagy jubileumra, amikor nemcsak ő, hanem férje és iker fiai is mérföldkőhöz érkeznek.

Csonka András számára a nővére, Dodi különösen fontos, erről hosszasan mesél egy, korábban megjelent interjúnkban. Az elkészült beszélgetés itt tekinthető meg.