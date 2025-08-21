augusztus 21., csütörtök

Átesett a műtéten Demjén Ferenc, a rehabilitáció azonban sokáig tarthat

Címkék#baleset#legenda#Demjén Ferenc

Sokkolta a rajongókat a hír, hogy otthonában balesetet szenvedett a magyar könnyűzene legendás alakja. A műtét azonban sikeres volt, és Demjén Ferenc állapota napról napra javul.

Delmagyar.hu

Ahogy korábban megírtuk, balesetet szenvedett Demjén Ferenc. A 78 éves énekes augusztus 13-án otthonában esett el, és felső combtörést szenvedett. A hír hallatán azonnal elindultak a találgatások, több lap combnyaktörésről számolt be, ami idősebb korban különösen veszélyes lehet. Később azonban kiderült: mindez csak rémhír, a sérülés kevésbé súlyos, és jó eséllyel teljesen felépülhet belőle – írja a Bors.

Demjén Ferenc elkezdte a rehabilitációt balesete után
Túl van a műtéten Demjén Ferenc, azonban hosszú rehabilitáció van előtte. Fotó: Cseh Gábor

Demjén Ferenc állapotáról menedzsmentje adott hivatalos tájékoztatást a közösségi oldalon. Mint írták, a műtét sikeresen lezajlott, az énekes állapota napról napra javul, és már megkezdődött mozgásszervi rehabilitációja is. 

Köszönjük a támogató üzeneteket és az imákat, valamint azt a szeretetet, ami Rózsit az elmúlt napokban elárasztotta.

– fogalmaztak a bejegyzésben.

Jól van Demjén Ferenc

Úgy tudni, az orvosok elégedettek a gyógyulás ütemével, ugyanakkor hosszabb rehabilitációra lesz szükség. A „Rózsi”-ként szeretett legenda azonban eltökélt: mindent megtesz azért, hogy mielőbb visszatérhessen a színpadra. A rajongók pedig üzeneteikkel és biztatásukkal segítik abban, hogy kedvencük mielőbb talpra álljon.

