Liverpool falain tovább él Diogo Jota emléke, sándorfalvi művész keze alkotta a hatalmas festményt

Tragikus hír taglózta le a futball világát júliusban. Szörnyű autóbalesetben elhunyt Diogo Jota és testvére André. Éppen Liverpoolba indultak volna, amikor éjszaka az autópályán súlyos balesetet szenvedtek a spanyol autópályán. Szoboszlai Dominik is megható posztban emlékezett meg csapattársáról.

Fantasztikus alkotással emlékezett meg Noel Szilvia az autóbalesetben elhunyt Diogo Jotaról. Fotó: Monoki Lehel/ Facebook

A világ azóta amikor csak lehet megemlékezik a fiatalon elhunyt labdarúgókról, meccsek előtti gyászszünettel, tapssal és megható üzentekkel. Az első idei bajnoki mérkőzésen élőképpel fogadták a játékosokat a szurkolók, ezzel is kifejezve, hogy soha nem fogják elfelejteni a portugál sztárt, aki hatalmas mosolyáról és jókedvéről volt híres. Liverpool városa híres hatalmas falfestményeiről, amelyeket híres csapatukról, és azok játékosairól készítenek. Az előző idényben a Liverpool Szoboszlai Dominkkal az élen bajnoki győzelmet aratott. Ahogyan korábban is beszámoltunk, a csapatkapitányról, Virgil van Dijkról egy hatalmas portré készült a városban. A holland sztár saját szemével is megtekintette a képet, amelyet magyar kéz és csapata alkotott, még közös kép is készült a találkozásról. Noel Szilvia szegedi és sándorfalvi kötődésű, aki azóta Angliába költözött és itt alkotja szebbnél szebb festményeit.

Megható emlék Diogo Jotanak

Noel Szilvia nem volt rest és egy hatalmas teljes alakos alkotással emlékezett meg a tragikusan fiatalon elhunyt labdarúgóról. Monoki Lehel, az Aréna 4 műsorvezetőjének Facebook oldalán megjelent videóban elképesztő részletek derültek ki az alkotásról. Három részletben készült az óriási kép, először csak a Forever 20 felirat volt a házfalon, amelyet szurkolók ezrei írtak alá és árasztották el szeretetükkel a számokat, hiszen ez volt Diogo Jota mezszáma Liverpoolban. Hamar megtelt az óriási szám a falon aláírásokkal, ezért később Noel Szilvia és csapata egy egész alakos alkotással tették teljessé a műalkotást. Több napig dolgoztak és végül káprázatos művet festettek. Ezt követően egy emelőkosár is érkezett a helyszínre és újabb több ezet szurkoló írhatta le üzenetét a portugál játékosnak, beborítva ezzel az több méter magas ház oldalát. Még Jota felesége is felkereste a falfestményt és ő is megható üzenettel köszönt el az elhunyt férjétől, minden bizonnyal célba érnek az üzenetek és Diogo fentről figyeli a csapatot.