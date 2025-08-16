augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

25°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A 3 testőr

2 órája

Megható vallomással búcsúzott Ember Márk

Címkék#A három testőr#EMBER MÁRK#Szegedi Szabadtéri Játékok

Utolsó előadásához érkezett A 3 testőr a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A 3 testőr színpadi változata hatalmas sikert aratott, több tízezer nézőt vonzott. Ember Márk érzelmes posztban búcsúzott a várostól és a közönségtől.

Delmagyar.hu

Utolsó előadását tartják meg augusztus 16-án, szombaton A 3 testőr című darabnak a Szegedi Szabadtéri Játékokon.

Ember Márk A 3 testőr főszereplőjeként darab közben sír
Ember Márk szombaton játssza utoljára el A 3 testőrt a nyáron. Fotó: Ember Márk / Facebook

Ember Márk, aki a darab egyik főszereplője, érzelmes Facebook-posztban búcsúzott el Szegedtől:

Elképesztő élmény volt 20.000 embernek eljátszani ezt a történetet. Hála mindenkinek, aki egy kicsit is hozzátett, ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. És nagyon köszi Szeged városának azt a szeretetet, amivel fogadott minket. Az ember bárhová ment, mindenhol kedvességgel, figyelmességgel találkozott. Mintha egy olyan világban élnénk, ahol nincs folyamatos megosztottság. 

Bejegyzésében hozzátette még, hogy ez az élmény még jobban inspirálja őt arra, hogy ez az állapot elérhető. 

A darab jól ismert mondatával – miszerint egy mindenkiért, mindenki egyért – és egy ígérettel (jövőre folytatjuk!) zárta búcsúját.

A 3 testőr Szegeden

A darab óriási sikernek örvendett Szegeden, az előadásokon mindig óriási tömeg vett részt, hiszen az összes szereplő nagy rajongótáborral rendelkezik. Nem volt ez másképp  az utolsó előadásnapon tartott dedikáláson. A rajongókat az óriási hőség sem tartotta vissza, a Reök-palota melletti utcában végig állt a sort, csak hogy egy közös fotót készíthessenek és néhány szót válthassanak a kedvencükkel.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu