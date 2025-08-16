2 órája
Megható vallomással búcsúzott Ember Márk
Utolsó előadásához érkezett A 3 testőr a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A 3 testőr színpadi változata hatalmas sikert aratott, több tízezer nézőt vonzott. Ember Márk érzelmes posztban búcsúzott a várostól és a közönségtől.
Utolsó előadását tartják meg augusztus 16-án, szombaton A 3 testőr című darabnak a Szegedi Szabadtéri Játékokon.
Ember Márk, aki a darab egyik főszereplője, érzelmes Facebook-posztban búcsúzott el Szegedtől:
Elképesztő élmény volt 20.000 embernek eljátszani ezt a történetet. Hála mindenkinek, aki egy kicsit is hozzátett, ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. És nagyon köszi Szeged városának azt a szeretetet, amivel fogadott minket. Az ember bárhová ment, mindenhol kedvességgel, figyelmességgel találkozott. Mintha egy olyan világban élnénk, ahol nincs folyamatos megosztottság.
Bejegyzésében hozzátette még, hogy ez az élmény még jobban inspirálja őt arra, hogy ez az állapot elérhető.
A darab jól ismert mondatával – miszerint egy mindenkiért, mindenki egyért – és egy ígérettel (jövőre folytatjuk!) zárta búcsúját.
A 3 testőr Szegeden
A darab óriási sikernek örvendett Szegeden, az előadásokon mindig óriási tömeg vett részt, hiszen az összes szereplő nagy rajongótáborral rendelkezik. Nem volt ez másképp az utolsó előadásnapon tartott dedikáláson. A rajongókat az óriási hőség sem tartotta vissza, a Reök-palota melletti utcában végig állt a sort, csak hogy egy közös fotót készíthessenek és néhány szót válthassanak a kedvencükkel.
