Mindenki érte rajong

1 órája

Szegeden járt az ország egyik legértékesebb celebje, és még marad is egy hétig

Teltházas előadást tartott néhány napja Szegeden az egyik legnépszerűbb fiatal magyar színész. Ember Márk programja azonban kérésére nem volt sajtónyilvános.

Delmagyar.hu

Ha van Magyarországon jelenleg olyan fiatal sztár, akiért rajonganak a tinik, az Ember Márk. A 32 éves színész által játszott színdarabok teltházzal mennek, ahogyan önálló estjei, beszélgetős programjai is. Filmjei közül pedig a Hogyan tudnék élni nélküled jelenleg a legnézettebb magyar mozialkotás. Mindezek mellett egy ideje műsorvezetőként is látható, a jövőben pedig a reggeli műsoron kívül nagyobb produkcióban is szerepet kap, vagyis nemcsak azok számára lesz közismert, akik színházba vagy moziba járnak.

Ember Márk még egy hétig marad Szegeden.
Ember Márk közönségtalálkozót tartott Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

Ember Márk Szegeden 

Ember Márk múlt hét óta Szegeden tartózkodik, napja nagy részében azonban A 3 testőr című musical premierjére készül a stábbal, próbákkal telik szinte minden ideje. A héten azonban tartott egy ingyenes közönségtalálkozót is: az MCC Szegedi Képzési Központjában mesélt magáról és arról, hogyan viszonyul a sikerhez.

Az egy órás program teltházas volt, ám a színész kérésére nem volt sajtónyilvános, így az ott elhangzottakról nem tudunk beszámolni. 

Pedig valószínűleg sokan kíváncsiak rá a városban, hiszen az is nagy felháborodást keltett, amikor kiderült: egy júniusra meghirdetett beszélgetős rendezvény, melyen a Hogyan tudnék élni nélküled című film sztárjaival együtt vett volna részt Dj Dominique meghívására, azért marad el, mert ugyanerre az időpontra egy fővárosi önálló estet is betervezett. 

És bár először azt tervezték, hogy egyeztetnek egy új időpontról, végül a programot nem szervezték meg, melyet sokan sérelmeztek. 

A 3 testőr 

Egyelőre tehát Szegeden csak ennek az egy rendezvénynek a résztvevői kaphattak egy kicsit többet Ember Márkból, jó hír azonban, hogy a hétvégén és jövő hétvégén a színész a Szegedi Szabadtéri Játékok szuperprodukciója, A 3 testőr miatt biztosan a városban lesz. Ha más nem, talán egy fotóra, aláírásra el lehet majd kapni – ha valaki elég szemfüles.

 

