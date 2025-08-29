augusztus 29., péntek

A nagy nap

1 órája

Ember Márk titokban megházasodott, meglepő módon zajlott a szertartás

Címkék#Ember Márk#sztár#színész

A Szegedi Szabadtéri sztárja Ember Márk titokban vette feleségül szerelmét, Havasi Virágot.

Vass Viktor

Ember Márk a napokban hivatalosan is összekötötte életét Havasi Virággal. A színész a Blikk információi szerint a titkos esküvőn nagyjából ötvenen vettek részt, köztük a 32 éves sztár számos ismert kollégája, például Trill Beatrix és Brasch Bence, valamint Szántó Balázs, Kirády Marcell, a Demjén-filmbeli kollégái és a Grund vígszínházi fiúzenekar két tagja, Wunderlich József és Fesztbaum Béla.

Ember Márk hivatalosan is megházasodott.
Megházasodott Ember Márk. Fotó: Blikk

Így zajlott Ember Márk esküvője

A szertartás délután három órakor kezdődött a Szerb utcai szerb templomban. A vendégek nagy részét Ember Márk köszöntötte, miközben kellemes harmonikazene szólt a templomkertben. A vőlegény egy zöld öltönyben jelent meg a közel egy órás szertartáson, amit egy rövid mulatság követett a helyszínen. A magát magyarországi szerbnek valló színész és kedvese ceremóniáján a Blikk információi szerint szerb nyelven zajlott a házasságkötés.

Sorra érkeznek a nagy pillanatok a sztár életében

Nemrégiben a Szegedi Szabadtéri Játékok színpadán fellépő színészt rendkívül meghatotta a szegedi közönség. Facebook-bejegyzésében érzelmekkel teli sorokat intézett a szegediekhez.

Elképesztő élmény volt 20.000 embernek eljátszani ezt a történetet. Hála mindenkinek, aki egy kicsit is hozzátett, ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. És nagyon köszi Szeged városának azt a szeretetet, amivel fogadott minket. Az ember bárhová ment, mindenhol kedvességgel, figyelmességgel találkozott. Mintha egy olyan világban élnénk, ahol nincs folyamatos megosztottság. 

–fogalmazott a színész.

Továbbá honlapunkon megjelent cikkben már arról is beszámoltunk, hogy Ember Márk búcsúzik a Reggeli műsorától. A sztár háláját és szeretetét fejezte ki a műsor iránt, továbbá felvázolta számunkra, hol és mikor láthatjuk újra a képernyőn.

 

