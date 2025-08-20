Valami nagyon fura történt Ember Márkkal, erre még ő sem számított – fotó

A Szegedi Szabadtéri Játékok sztárja, Ember Márk, egy öltözői fotót posztolt, közvetlenül azután, hogy véget értek a Három testőr előadásai a városban.

Ember Márk a Shrek musical főszerepében, a fotó a különleges átalakulás előtti pillanatot mutatja meg. Fotó: Instagram/Ember Márk / Instagram/Ember Márk

A képen a színész néhány perccel a nagy átalakulás előtt látható – még Shrekké válás előtt. A fotóhoz pedig csupán ennyit fűzött hozzá:

„Egy kép, amire se ti, se én nem voltam felkészülve.”

Ember Márk az öltözőben, Shrekké válás közben. Fotó: Ember Márk Facebook-oldala

Ember Márk újra Shrekként a színpadon

Nem először bújik az ogre bőrébe, hiszen a nyár folyamán már többször is alakította Shreket a közönség legnagyobb örömére. A rajongóknak azonban jó hír, hogy szeptemberben Budapesten ismét találkozhatnak vele ebben a szerepben.

Ember Márk a József Attila Színház és a Margitszigeti Színház közös produkciójában játssza Shreket, váltott szereposztásban Zöld Csabával. A musicalt a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon augusztus 1-jén és 2-án láthatta a közönség, ősszel pedig szeptember 26-tól a József Attila Színházban folytatódnak az előadások.

A darabot Szente Vajk rendezi, a szereposztásban pedig több népszerű fiatal színész váltja egymást: Fiona szerepében Tóth Angelika és Horváth Csenge, míg Szamárként Veréb Tamás és Blazsovszky Ákos lépnek színpadra.