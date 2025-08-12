Ezzel a különleges gesztussal segít egész évadban a rászorulóknak Ember Márk

A Szegedi Szabadtéri Játékok idei sikerprodukciójának, A 3 testőr egyik főszereplőjének évek óta szívügye a kultúra terjesztése azok között, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy színházjegyet vegyenek. Ember Márk 3 éve találta ki a „Gyere velem…” projektet. Azóta több mint száz rászoruló család jutott el színházba, illetve kétszáz mozijegyet is sikerült kiosztania. Közösségi oldalán most bejelentette: ezt az akciót idén szeretné folytatni.

Ember Márk idén is folytatja „Gyere velem…” akcióját. Fotó: MCC

Színházba viszi a rászorulókat Ember Márk

– A mostani vállalásom az, hogy a szeptemberben kezdődő színházi évadban, minden Erkel Színházas előadásomra meginvitálok egy olyan családot, akik nem engedhetnek meg maguknak egy színházi élményt – írta posztjában. A jelentkezéseket a [email protected] címre várja, megjelölve, hogy hány tagú a család, illetve, hogy hány évesek, mert ez alapján választ előadást.

Minden előadásán vendégül lát rászorulókat

Mivel a fiatal színész-műsorvezetőnek immár 65 ezer követője van a Facebookon, valószínűleg rengeteg emberhez eljutott már felhívása és jóval nagyobb lesz az igény a színházjegyekre, mint amit ki tud elégíteni.

Erre fel is hívta a figyelmet, de azt is jelezte, hogy a nyári évadzárásig folyamatosan vendégül lát majd előadásain rászorulókat.

Ezek között lesz a teátrum idei nagy dobása, A trón is. A Hunyadi Mátyásról szóló musicalben, melyet szeptember közepén mutatnak be, Ember Márk játssza a főszerepet.