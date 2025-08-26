Nagy bejelentést tett a Szegedi Szabadtéri sztárja, komoly változások jönnek Ember Márk életében

Facebook-oldalán jelentette be ember Márk, hogy búcsúzik a Reggeli műsorától. A sztár háláját és szeretetét fejezte ki a műsor iránt bejegyzésében, továbbá felvázolta számunkra, hol és mikor láthatjuk újra a képernyőn.

Ember Márk utolsó adását zárta a Reggeliben. Fotó: Ember Márk, Facebook

Nem lesz hiányunk Ember Márkból

Nem kell sokat várni Ember Márk rajongóinak kevesebb, mint két hét múlva a Sztárbox műsorvezetőjeként láthatjuk majd.

Illetve a Valami Amerika sorozat is képernyőre kerül, minden szombaton az Xfaktor után, szóval aki nem látta az RTL+ on most pótolhatja!

–folytatta bejegyzését Ember Márk.

Nem ő az egyetlen

Ember Márkkal párhuzamosan Szabados Ágnes is bejelentette, hogy kilép a Reggeli műsorából. Az elmúlt hónapokban már egyre gyakrabban volt látható a Fókusz adásában, azonban szeptembertől teljes erőbedobással ott folytatja munkáját.

Hálás vagyok, hogy immár 11 éve velem vagytok az RTL képernyőjén! És az RTL-nek is, hogy újabbnál újabb területeken próbálhatom ki magam. A Reggeliben rengeteget tanultam! Sosem feledem!

–írta a a Facebookon Szabados Ágnes