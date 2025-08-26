1 órája
Nagy bejelentést tett a Szegedi Szabadtéri sztárja, komoly változások jönnek Ember Márk életében
Ember Márk nagy bejelentést tett Facebook-oldalán, egy szomorú búcsú mellett sok izgalom vár rá az elkövetkezendő időszakban.
Facebook-oldalán jelentette be ember Márk, hogy búcsúzik a Reggeli műsorától. A sztár háláját és szeretetét fejezte ki a műsor iránt bejegyzésében, továbbá felvázolta számunkra, hol és mikor láthatjuk újra a képernyőn.
Nem lesz hiányunk Ember Márkból
Nem kell sokat várni Ember Márk rajongóinak kevesebb, mint két hét múlva a Sztárbox műsorvezetőjeként láthatjuk majd.
Illetve a Valami Amerika sorozat is képernyőre kerül, minden szombaton az Xfaktor után, szóval aki nem látta az RTL+ on most pótolhatja!
–folytatta bejegyzését Ember Márk.
Nem ő az egyetlen
Ember Márkkal párhuzamosan Szabados Ágnes is bejelentette, hogy kilép a Reggeli műsorából. Az elmúlt hónapokban már egyre gyakrabban volt látható a Fókusz adásában, azonban szeptembertől teljes erőbedobással ott folytatja munkáját.
Hálás vagyok, hogy immár 11 éve velem vagytok az RTL képernyőjén! És az RTL-nek is, hogy újabbnál újabb területeken próbálhatom ki magam. A Reggeliben rengeteget tanultam! Sosem feledem!
–írta a a Facebookon Szabados Ágnes