Nagy bejelentést tett a Szegedi Szabadtéri sztárja, komoly változások jönnek Ember Márk életében

Ember Márk nagy bejelentést tett Facebook-oldalán, egy szomorú búcsú mellett sok izgalom vár rá az elkövetkezendő időszakban.

Vass Viktor

Facebook-oldalán jelentette be ember Márk, hogy búcsúzik a Reggeli műsorától. A sztár háláját és szeretetét fejezte ki a műsor iránt bejegyzésében, továbbá felvázolta számunkra, hol és mikor láthatjuk újra a képernyőn.

Ember Márk nem búcsúzik a Reggelitől.
Ember Márk utolsó adását zárta a Reggeliben. Fotó: Ember Márk, Facebook

Nem lesz hiányunk Ember Márkból

Nem kell sokat várni Ember Márk rajongóinak kevesebb, mint két hét múlva a Sztárbox műsorvezetőjeként láthatjuk majd. 

Illetve a Valami Amerika sorozat is képernyőre kerül, minden szombaton az Xfaktor után, szóval aki nem látta az RTL+ on most pótolhatja! 

–folytatta bejegyzését Ember Márk.

Nem ő az egyetlen

Ember Márkkal párhuzamosan Szabados Ágnes is bejelentette, hogy kilép a Reggeli műsorából. Az elmúlt hónapokban már egyre gyakrabban volt látható a Fókusz adásában, azonban szeptembertől teljes erőbedobással ott folytatja munkáját.

Hálás vagyok, hogy immár 11 éve velem vagytok az RTL képernyőjén! És az RTL-nek is, hogy újabbnál újabb területeken próbálhatom ki magam. A Reggeliben rengeteget tanultam! Sosem feledem!

–írta a a Facebookon Szabados Ágnes

 

