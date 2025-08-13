Majdnem húsleves lett a panelkakasból, hűteni kell Gáspárt a Délmagyar kedvenc kakasát

Egy csapásra ellágyult az egész ország szíve, amikor megismerhették Gáspár Pipit. A szegedi baromfinak királyi lakosztály jutott, még csibe korában került Volentér Erika és édesanyja, Ruskó Margit védelme alá. Családtagként fogadták be őt a lakásukba. A panelkakast nyaranta a pokoli hőségtől is óvják – írja a Ripost.

Gáspár vígan pancsikol. Fotó: Ripost

Gáspárt is megviseli a nyár

Gáspár rendkívül okos állat zongorázik, olvas és a netről tanul kukorékolni és jelzi, ha valami kivetni valója akad. Így azt is, ha éppen melege van, ezért gazdája még beköltözése előtt két klímát is felszereltetett lakásába.

Amikor Gáspár idekerült, sejtettük hogy túl meleg lesz neki a lakásban, ezért felkészültünk rá. Gáspár Pipi abban a szerencsés helyzetben van, hogy két klímája is van a lakásban, amit a reggeli kukorékolási időtől, hét órától használunk neki egészen délutánig.

– árulta el Gáspár gazdája.

Amikor a klíma halkan duruzsol, az ablakok szorosan zárva vannak, Gáspár pedig a hűvös panelfalak között élvezi a félhomályt. Nincs egyedül, testvére, Selyemgolyó, a büszke nyuszi is ott van mellette. Ketten együtt őrzik a titkos kincsüket, egy zokniba bújtatott vizes palackot, amihez szorosan odabújnak, ha a hőség rátör a lakásra.

Gáspár kedvenc fekhelye egy szőrös kutyafekhely, amit mindig lespriccelek vízzel, egyszerűen odáig van érte! Olyan számára, mint a nedves vizes homok, még el is játssza, hogy fürdik. A nappali foteljével is ugyanezt csinálom.

– mesélte büszkén Erika.

Gáspár kedvenc fekhelyén csücsül. Fotó: Ripost

Nem sok baromfinak van ilyen jó dolga

Az ügyes praktikáknak köszönhetően a meleg sosem viselte meg Gáspárt. A fajtársaitól eltérően ő még egyszer sem kezdett lihegni a forróságban. Klíma, kereszthuzat, friss levegő, és egy jó adag vitaminbomba, ez a titkos recept, ami frissen tartja gáspárt, ebben a hatalmas hőségben.

Vasárnaponként megkapja a kis vitaminadagját. Megvan a rutinja, délelőttönként egy órát napozik, szereti a természetes napfényt és ezt meg is adjuk neki! A székre ül az ablak elé, és ott szívja magába a természetes D-vitamint. A meleg miatt több vizet iszik, naponta kétszer cserélem neki! Ha már ilyen panelkakas lett, vigyázunk rá, ő a mi kis drágánk. Úri helyen van, nem sok baromfi mondhatja ezt el. Neki nem lehet baja.

– fejezte be Erika