Csalás

3 órája

Jákob Zoli nevével és profiljával élnek vissza, hamis nyereményjáték terjed

Címkék#Jákob Zoltán#nyereményjáték#kamu

Újabb online átverés jelent meg a közösségi médiában. Jákob Zoltán üzletember nevével élnek vissza.

Delmagyar.hu

Újabb átverés bukkant fel a közösségi médiában. Egy hamis Jákob Zoli-profilt használva próbálnak hiszékeny embereket becsapni. Egy szolnoki nyilvános Facebook-csoportban is megjelent a trükkös bejegyzés. Szerencsére eddig nem sokan ültek fel a kamu nyereményjáték vonatra – írja a szoljon.hu

Jákob Zoli
Visszaélnek Jákob Zoli nevével. Fotó: Markovics Gábor / MW

A képen, amellyel a csalók próbálnak hitelességet sugallni, valóban Jákob Zoli látható egy luxusautó mellett, ám a bejegyzésnek semmi köze nincs a vállalkozóhoz. Jákob Zoltán tűzpiros luxusautójával korábban többször megjelent Szegeden is. Legutóbb új üzletének megnyitóján láthatták a rajongói.  

További részletek a csalásról a szoljon.hu oldalán olvashatók.  

 

