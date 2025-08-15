5 órája
Jákob Zoltán hozzáállása nem változott a nőkhöz, most elárulta randizási szokásait
Jákob Zoltán, a Nagy Ő ismert milliárdosa arról mesélt, hogy a műsor után is a hagyományos udvarlás híve maradt. Az üzletember szerint a spontán randevúk, az őszinte vonzalom és a nyílt érzelmek sokkal fontosabbak számára, mint a taktikázás.
Bár Jákob Zoltán a Nagy Ő című műsorban nem találta meg élete párját, továbbra is aktívan keresi a szerelmet.
A Story magazinnak elmondta, ma is úgy udvarol, ahogy húsz-harminc éve: kezdeményez, bókol, vacsorára hívja a hölgyeket, és előnyben részesíti a spontán találkozókat a merev programokkal szemben. A milliárdos számára különösen fontos, hogy a nő kifejezze vonzalmát, és ne játsszon taktikázó játékokat. Mint mondja, az ösztönös kapcsolódás és a kölcsönös őszinteség az alapja annak, hogy egy kapcsolat igazán működhessen – írja az Index.
