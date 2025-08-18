augusztus 18., hétfő

Kozmix a házban! – fergeteges partit csaptak Ásotthalmon

Óriási bulit csaptak Ásotthalmon, fergeteges hangulatot teremtett a Kozmix.

Lányi Lala, és a Kozmix fergeteges bulit csaptak az ásotthalmi falunapon.

kozmix
Hatalmas bulit csapott a Kozmix Ásotthalmon. Archív fotó: Török János

A csapat az 1990-es években alakult, és eredetileg hárman voltak, később azonban két főre csökkentek. Népszerűségük mindezek ellenére töretlen, hiszen hazánk egyik legnagyobb retro fesztiválján is rendszeres fellépők. Most az ásotthalmi falunapon alkottak maradandót és szórakoztatták a közönséget. Lányi Lala örök ifjú és még mindig nagy erő van benne, hiszen végig ugrálta és tombolta a fellépést. A rendezvényről több felvétel is született, amelyeken jól látható az önfeledt öröm és szórakozás.

@32beatrix #Kozmix #2025 #Ásotthalom #Falunapok ♬ eredeti hang - Beatrix Vajasné Katona
