Kozmix a házban! – fergeteges partit csaptak Ásotthalmon

Lányi Lala, és a Kozmix fergeteges bulit csaptak az ásotthalmi falunapon.

Hatalmas bulit csapott a Kozmix Ásotthalmon. Archív fotó: Török János

A csapat az 1990-es években alakult, és eredetileg hárman voltak, később azonban két főre csökkentek. Népszerűségük mindezek ellenére töretlen, hiszen hazánk egyik legnagyobb retro fesztiválján is rendszeres fellépők. Most az ásotthalmi falunapon alkottak maradandót és szórakoztatták a közönséget. Lányi Lala örök ifjú és még mindig nagy erő van benne, hiszen végig ugrálta és tombolta a fellépést. A rendezvényről több felvétel is született, amelyeken jól látható az önfeledt öröm és szórakozás.