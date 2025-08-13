„Én csak a világot és a lehetőségeket mutathatom meg neki, de az útját Beni választja meg” – fiáról mesélt a Kozmix frontembere

A 30 éves Kozmix frontembere, Lányi Lala számos értéket hozott otthonról, amelyeket fia, Beni nevelésében is kamatoztatott. A szerető szigor és a világra való nyitottság alapvető volt családjukban – írta meg a Bors.

A Kozmix frontembere Lányi Lala nagyon büszke fiára, Benire. (Fotó: hot! magazin archív)

Fontos számomra, hogy hiteles, megbízható ember legyen, erős értékrenddel, és ember tudjon maradni embertelenségben is

– mondta. Úgy véli, nem lehet mindenre felkészíteni a gyerekeket, de igyekeznek átadni minden hasznos élettapasztalatot.

Lányi Lala szerint Beni messze túlszárnyalhatja őt

Megmutatom a világot és a lehetőségeket, de az útját ő választja

– tette hozzá. Beni az évek során határozott, önálló férfivá vált, akárcsak az édesapja: kitartó, ritkán kér segítséget, érzékeny, igazságérzet vezérli, és mindig kiáll magáért és másokért. Figyel az egészséges életmódra, rendszeresen sportol. Édesanyjára is sokban hasonlít, valamint erősen kötődik a zenéhez, bár nem tervez zenészi pályát. Lala szerint zenei ízlése széles, a könnyűzenétől a folkig, és saját ízlése is kialakult, amiből még ő maga is tanul.

Beni inkább az informatika és a kommunikáció világa felé fordul, nemrég sikeres előre hozott emelt angol érettségit tett, amiben már túl is szárnyalta édesapját. Lala büszke rá, és szeretné, ha fia saját jogán érne el sikereket, nem az ő ismertsége révén.

A mi világunkban én neki csak Apa vagyok, ő pedig nem csupán egy ismert előadóművész fia, hanem önmaga

– fogalmazott a zenész.