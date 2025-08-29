A betegség sem állíthatja meg, LL Junior hamarosan érkezik a SZIN-re

Pénteken a Szegedi Ifjúsági Napokon lép fel LL Junior, aki néhány napja Instagram-oldalán aggasztó hírt osztott meg rajongóival.

LL Junior betegsége ellenére is színpadra áll a SZIN-en. Archív Fotó: Máté Krisztián / MW

Magas lázzal és kezdődő tüdőgyulladással küzdött. A rapper elárulta, hogy otthon lábadozik, de ígéretet tett, hogy mindent meghálál a közönségének. Legutóbbi bejelentkezésében már arról adott hírt, hogy jobban érzi magát, így a fesztivál fellépését nem érinti a betegsége, sőt, még legújabb dalát is bemutatja Szegeden.

Fotó: LL Junior / Instagram

Természetesen érkezünk a SZIN-re, amennyire tudtam meggyógyultam

– mondta LL Junior.