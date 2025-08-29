22 perce
A betegség sem állíthatja meg, LL Junior hamarosan érkezik a SZIN-re
LL Junior pénteken a SZIN fesztivál színpadára áll, noha nemrégiben komoly betegséggel küzdött. A rapper közösségi oldalán számolt be lázas állapotáról és kezdődő tüdőgyulladásáról.
Pénteken a Szegedi Ifjúsági Napokon lép fel LL Junior, aki néhány napja Instagram-oldalán aggasztó hírt osztott meg rajongóival.
Magas lázzal és kezdődő tüdőgyulladással küzdött. A rapper elárulta, hogy otthon lábadozik, de ígéretet tett, hogy mindent meghálál a közönségének. Legutóbbi bejelentkezésében már arról adott hírt, hogy jobban érzi magát, így a fesztivál fellépését nem érinti a betegsége, sőt, még legújabb dalát is bemutatja Szegeden.
Természetesen érkezünk a SZIN-re, amennyire tudtam meggyógyultam
– mondta LL Junior.
