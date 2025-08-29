augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

35°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi Ifjúsági Napok

22 perce

A betegség sem állíthatja meg, LL Junior hamarosan érkezik a SZIN-re

Címkék#rapper#SZIN#LL Junior

LL Junior pénteken a SZIN fesztivál színpadára áll, noha nemrégiben komoly betegséggel küzdött. A rapper közösségi oldalán számolt be lázas állapotáról és kezdődő tüdőgyulladásáról.

Delmagyar.hu

Pénteken a Szegedi Ifjúsági Napokon lép fel LL Junior, aki néhány napja Instagram-oldalán aggasztó hírt osztott meg rajongóival. 

LL Junior
LL Junior betegsége ellenére is színpadra áll a SZIN-en. Archív Fotó: Máté Krisztián / MW

Magas lázzal és kezdődő tüdőgyulladással küzdött. A rapper elárulta, hogy otthon lábadozik, de ígéretet tett, hogy mindent meghálál a közönségének. Legutóbbi bejelentkezésében már arról adott hírt, hogy jobban érzi magát, így a fesztivál fellépését nem érinti a betegsége, sőt, még legújabb dalát is bemutatja Szegeden.

Fotó: LL Junior / Instagram

Természetesen érkezünk a SZIN-re, amennyire tudtam meggyógyultam 

– mondta LL Junior. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu