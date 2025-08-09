Megdöbbentő titkot árult el a súlyáról a Miss World Hungary szegedi közönségdíjasa

A szegedi születésű, Bácsborsódon élő fiatal lány élete a verseny óta teljesen felpörgött, és egy friss interjúban olyan részleteket árult el magáról, amelyek még a rajongóit is meglepték.

Tokodi Doroti, a Miss World Hungary közönségdíjasa mosolyogva vallott súlyáról, étkezési szokásairól és gyerekkori plüssök iránti szeretetéről. Fotó: Indtagram

A 21 éves, gyönyörű kozmetikus idén robbant be a köztudatba, amikor a Miss World Hungary – Magyarország Szépe 2025 versenyen elnyerte a közönségdíjat. Bár most először indult országos szépségversenyen, magabiztosan állt a színpadra, és sosem gondolta volna, hogy egy kis faluból ekkora sikert érhet el.

„Teljesen megváltozott az életem” – a díj utáni mindennapok

A győzelem óta modellfotózásokra hívják, interjúk készülnek vele, és több együttműködés is elindult.

„Rengeteg megkeresést kaptam fotósoktól, sminkesektől és együttműködéseim is vannak. Teljesen megváltozott az életem. Budapestre eddig évente háromszor-négyszer jártam, a verseny óta pedig rengeteget voltam fent. A pestiek mindig mondják is, hogy én lakom távol, de én erre azzal kontrázok vissza, hogy nem, mert ők laknak távol. Felmegyek, együttműködünk, fotózunk, megcsináljuk. Annyira drasztikusan nem változott meg az életem, de mégis több figyelmet kapok.”

A versenyen a 13-as számot kapta, ami eleinte aggodalommal töltötte el

„Mikor elkezdődött a verseny, akkor húszan voltunk. Ekkor az én számom a 11-es volt, amivel teljesen elvoltam. Mikor kiesett négy lány, átalakultak a sorszámok, én pedig a 13-at kaptam. Gondoltam, hogy péntek 13… Nem vagyok babonás, de azért elgondolkoztam. Úgy voltam később vele, hogy szerencsét fog majd hozni. 23-án születtem, hárman vagyunk testvérek, úgyhogy próbáltam erre vonatkoztatni. Nem ijedtem meg tőle, azóta is benne van a szerencseszámaim között.”

Végre elárulta a súlyát

A rajongók a közösségi oldalakon mindent tudni akarnak róla, de eddig egy kérdésre nem adott választ – most viszont megtörte a csendet.

„Megkérdezték, hogy hány kiló vagyok, de azt nem akartam megosztani. Egyébként 45 kg, úgyhogy most már azt sem titok.”

Tokodi Doroti elmondta, hogy alakját elsősorban a genetikának köszönheti, nem pedig szigorú diétának.

Öt évig szertornáztam, de azt egy térdsérülés miatt abba kellett hagynom, viszont hatalmas szerelmem maradt. Egyébként szeretem a focit, kézilabdát és a kosárlabdát is. Nagyon jó genetikával rendelkezem. Őszinte leszek, nem figyelek oda, hogy mit eszem. Nekem becsúszik azért néha egy kis meki, egy kis gyros, meg nem tagadom meg a cukros üdítőket sem. Vizet is iszom, de nagyon szeretem a kólát, a limonádékat is. Nem egészséges, de szerencsém van ezzel a testalkattal.

A plüssök iránti rajongása is megmaradt

Bár már felnőtt, Doroti bevallotta, hogy gyerekkora egyik szokását a mai napig őrzi.