Ázsia Express

1 órája

Ördög Nóra elárulta, milyen természeti csapások érték őket a forgatás alatt

#Ördög Nóra#Ázsia Express#műsor

Lezajlott az Ázsia Express forgatása, de az ázsiai kontinensen mindig váratlan események történhetnek. Az Ázsia Express műsorvezetője, Ördög Nóra már számos természeti csapással találkozott a forgatások alatt.

Delmagyar.hu

Lezajlott az Ázsia Express forgatása, de az ázsiai kontinensen sose lehet tudni biztosan, mit hoz a holnap. Ördög Nóra tapasztalt műsorvezető, aki már sok természeti katasztrófát átélt a műsor forgatásai alatt.

Ördög Nóra felkészülten indul el már az Ázsia Express forgatására
Ördög Nóra már mindenre felkészült az Ázsia Express forgatásain, nincs ami meglepje. Fotó: Nánási Pál

Ördög Nóra tapasztalatai az Ázsia Express forgatásán

Állítása szerint már szinte nincs olyan, amit ne tapasztaltak volna meg. Nem újkeletű számára az, hogy természeti csapással nézzen szembe a forgatások alkalmával.

A bőröndjébe rutinosan pakol már be, van, hogy csak az utazás előtti napon esik neki a csomagolásnak. Így is megesik, hogy meglepetés éri az út alatt, de már nem stresszel rajta, elengedi magát, hiszen tudja, hogy ezeket az eseményeket akkor, ott a helyszínen lehet csak orvosolni.

Az idén azon gondolkoztunk, hogy milyen természeti csapás nem volt még. Amerre jártunk, mindig volt valami, vagy földrengés, vagy erdőtűz, találkoztunk gigantikus kígyókkal. Érdekes megélni a saját emberi kis törékenységünket a természet erőivel szemben, Ázsiában ezek sokkal intenzívebben érződnek, mint Budapesten, ahol egy civilizált környezetben létezünk

– mesélte a műsorvezető a TV2-nek. Ezek a kihívások nemcsak a stáb, hanem a versenyzők számára is komoly próbatételek.

 

