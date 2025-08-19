augusztus 19., kedd

Ázsia Expressz

1 órája

Ördög Nóra megmutatta, mi rejlik a ruhája alatt – videóval

Ördög Nóri kulisszatitkot árult el az Ázsia Expressz forgatásáról

Hamarosan kiderülhet, mikor kerül képernyőre a TV2 legújabb Ázsia Expressz évada. Addig is a reality rajongói egy kis ízelítőt kaptak a kulisszák mögül: Ördög Nóra és férje, Nánási Pál közös Instagram-oldalán, a Nánásiék hivatalos felületén osztottak meg egy rövid videót – szúrta ki a Ripost.

Ördög Nóra egy sárga felsőben.
Ördög Nóra beavatott minket kulisszatitkokba. Fotó: Máté Krisztián

Ördög Nóra a divatáldozat

A felvételen a csinos műsorvezető mosolyogva vallja be, hogy divatáldozatnak érzi magát:

Azt hiszem kijelenthetjük, hogy a mai napnak én vagyok az első divatáldozata

– mondja Nóri, majd meg is mutatja, mire gondol. Zoknit, zárt cipőt és leggingset viselt a ruha alatt, amit súgva azzal egészített ki:

Ezt csak nektek árulom el, tévében ez nem fog látszódni.

A bejegyzés mellett pedig ez a szöveg olvasható: „Mindig Ázsiában születnek a legjobb szettek!”

 

