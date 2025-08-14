Különleges családi fotót posztolt Ördög Nóra, három generáció egy képen

Ördög Nóra műsorvezető férjével, Nánási Pállal és családjával közösen hozta létre a Balaton egyik kedvelt vendéglátóhelyét, a Nekem a Balaton vendéglátóhelyet Balatonakarattyán.

Ördög Nóra különleges családi fotót posztolt. Fotó: Szabolcs László / MW

Ördög Nóra és családja

Bár a műsorvezető a magánéletét óvja a nyilvánosságtól, legújabb Instagram-bejegyzésében kivételt tett. A posztban három generáció látható, ami ritka alkalomnak számít követői körében. A fotón édesanyja és nagymamája látható amihez a következőt írta a műsorvezető: