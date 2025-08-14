Család
1 órája
Különleges családi fotót posztolt Ördög Nóra, három generáció egy képen
Ördög Nóra ritkán enged bepillantást magánéletébe, de most Instagram-oldalán kivételesen megosztott egy közös pillanatot.
Ördög Nóra műsorvezető férjével, Nánási Pállal és családjával közösen hozta létre a Balaton egyik kedvelt vendéglátóhelyét, a Nekem a Balaton vendéglátóhelyet Balatonakarattyán.
Ördög Nóra és családja
Bár a műsorvezető a magánéletét óvja a nyilvánosságtól, legújabb Instagram-bejegyzésében kivételt tett. A posztban három generáció látható, ami ritka alkalomnak számít követői körében. A fotón édesanyja és nagymamája látható amihez a következőt írta a műsorvezető:
A kedvenc vendégeim már a Nekem a Balatonban!
Ezt ne hagyja ki!Ázsia Express
2025.08.08. 19:15
Ördög Nóra elárulta, milyen természeti csapások érték őket a forgatás alatt
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre