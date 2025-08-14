augusztus 14., csütörtök

Család

1 órája

Különleges családi fotót posztolt Ördög Nóra, három generáció egy képen

Címkék#Nekem a Balaton#Ördög Nóra#család

Ördög Nóra ritkán enged bepillantást magánéletébe, de most Instagram-oldalán kivételesen megosztott egy közös pillanatot.

Csányi Cintia

Ördög Nóra műsorvezető férjével, Nánási Pállal és családjával közösen hozta létre a Balaton egyik kedvelt vendéglátóhelyét, a Nekem a Balaton vendéglátóhelyet Balatonakarattyán. 

Ördög Nóra és Nánási Pál
Ördög Nóra különleges családi fotót posztolt. Fotó: Szabolcs László / MW

Ördög Nóra és családja

Bár a műsorvezető a magánéletét óvja a nyilvánosságtól, legújabb Instagram-bejegyzésében kivételt tett. A posztban három generáció látható, ami ritka alkalomnak számít követői körében. A fotón édesanyja és nagymamája látható amihez a következőt írta a műsorvezető: 

A kedvenc vendégeim már a Nekem a Balatonban!

 

