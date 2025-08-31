augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

25°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ördög Nóra

24 perce

Kulisszatitkok az Ázsia Expressz forgatásáról, most lerántotta a leplet a népszerű műsorvezető

Címkék#TV2#Ázsia Expressz#Ördög Nóra

Ördög Nóra ritkán látott pillanatokat mutatott be Instagram oldalán az Ázsia Express forgatásáról.

Delmagyar.hu

Ördög Nóra szerdán egy különleges posztban mutatta be az Ázsia Expressz hatodik évadának „Host Teamjét”, azaz a kulisszák mögött dolgozó, legközvetlenebb kollégáit. 

Ördög Nóra
Ördög Nóra és a legközvetlenebb kollégái. Fotó: Ördög Nóra / Instagram

A műsorvezető hat izgalmas hét alatt szoros csapatként dolgozott együtt velük, és most a rajongók betekintést nyerhettek a produkció ritkán látott oldalába. A követők elárasztották a bejegyzést kedves üzenetekkel, sokan izgatottan várják a műsor debütálását. Az Ázsia Expressz első epizódja augusztus 31-én este nyolckor kerül adásba a TV2-n, a további részek hétköznap esténként 19:45-től követhetők – írja a Tények

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu