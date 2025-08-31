24 perce
Kulisszatitkok az Ázsia Expressz forgatásáról, most lerántotta a leplet a népszerű műsorvezető
Ördög Nóra ritkán látott pillanatokat mutatott be Instagram oldalán az Ázsia Express forgatásáról.
Ördög Nóra szerdán egy különleges posztban mutatta be az Ázsia Expressz hatodik évadának „Host Teamjét”, azaz a kulisszák mögött dolgozó, legközvetlenebb kollégáit.
A műsorvezető hat izgalmas hét alatt szoros csapatként dolgozott együtt velük, és most a rajongók betekintést nyerhettek a produkció ritkán látott oldalába. A követők elárasztották a bejegyzést kedves üzenetekkel, sokan izgatottan várják a műsor debütálását. Az Ázsia Expressz első epizódja augusztus 31-én este nyolckor kerül adásba a TV2-n, a további részek hétköznap esténként 19:45-től követhetők – írja a Tények.