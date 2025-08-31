Kulisszatitkok az Ázsia Expressz forgatásáról, most lerántotta a leplet a népszerű műsorvezető

Ördög Nóra szerdán egy különleges posztban mutatta be az Ázsia Expressz hatodik évadának „Host Teamjét”, azaz a kulisszák mögött dolgozó, legközvetlenebb kollégáit.

Ördög Nóra és a legközvetlenebb kollégái. Fotó: Ördög Nóra / Instagram

A műsorvezető hat izgalmas hét alatt szoros csapatként dolgozott együtt velük, és most a rajongók betekintést nyerhettek a produkció ritkán látott oldalába. A követők elárasztották a bejegyzést kedves üzenetekkel, sokan izgatottan várják a műsor debütálását. Az Ázsia Expressz első epizódja augusztus 31-én este nyolckor kerül adásba a TV2-n, a további részek hétköznap esténként 19:45-től követhetők – írja a Tények.