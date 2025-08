Ördög Nórával és szegedi olimpikonnal startol az Ázsia Expressz új évada

Augusztus 31-én indítja idei őszi szezonját a TV2, rögtön a premiernapon pedig több szegedi kötődésű ismert ember is felbukkan a képernyőn. Ezen a napon debütál ugyanis a két közönségkedvenc reality, az Ázsia Expressz és A Kísértés új évada, melyben műsorvezetőként és szereplőként is felfedezhetünk ismert arcokat.

Ördög Nóra műsorvezetésével indul az Ázsia Expressz hatodik évada. Fotó: Máté Kirsztián / MW

Ázsia Expressz Ördög Nórával és szegedi olimpikonnal

Az Ázsia Expressz hatodik évadával folytatódik, melyet az előzőekhez hasonlóan ismét Ördög Nóra vezet. A mórahalmi származású műsorvezető, aki a Forbes listája szerint idén a 7. legértékesebb magyar celeb, ezúttal Malájzia és Indonézia egzotikus vidékére repíti a TV2 nézőit és azt a nyolc mindenre elszánt párt, akik heteken át küzdenek majd a 20 millió forintos fődíjért. A szereplők között van a szegedi származású Fodor Rajmund is. A kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Ungvári Miklós cselgáncsozóval lesz párban, így vágnak neki egy szál hátizsákkal, pénz és telefon nélkül a kalandoknak.

Fodor Rajmund olimpiai bajnok szegedi vízilabdázó lesz az Ázsia Expressz egyik szereplője. Fotó: TV2

Szegedi műsorvezető teszi próbára a szerelmes párokat

Az Ázsia Expressz mellett augusztus 31-én új évaddal tér vissza a tavalyi évben hatalmas sikert aratott A Kísértés is. A párkapcsolati reality-t, ahogyan tavaly, most is a szegedi származású Kasza Tibor vezeti, aki annak idején énekesként lett országosan ismert, évek óta azonban már csak műsorvezetőként tevékenykedik. Ebben a műsorban négy pár teszi próbára szerelmét. Ők már a műsor elején különválnak, és tizenhat kísértő – nyolc férfi és nyolc nő – költözik velük össze, akik mindent megtesznek azért, hogy elcsábítsák őket. Arról pedig, hogy mi történik párjukkal, a szerelmesek csak néhány videóbejátszásból értesülnek.

A második évad egyébként technikailag is megújult: a műsor látványvilága még filmszerűbb, a felvételek új technikai megoldásokkal, modern kamerarendszerekkel készültek, így a nézők minden eddiginél közelebb kerülhetnek a párok érzelmi utazásához. Az új vizuális stílus az élményt is felerősíti, még intenzívebbé téve a drámát, a feszültséget – és a csábítást. A vasárnap esti premier után hétköznap esténként kerül képernyőre mindkét műsor, így heteken keresztül Csongrád-Csanád vármegyeiek lesznek láthatók főműsoridőben a TV2 képernyőjén.