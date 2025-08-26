Ördög Nóráékra rémisztő meglepetés várt az Ázsia Expressz forgatásán – videóval

Augusztus 31-én indul a TV2 kalandrealityje, az Ázsia Expressz legújabb, hatodik évada, amelyben ezúttal Malájzia és Indonézia egzotikus tájai várják a versenyzőket. A műsorvezető ismét Ördög Nóra lesz, akihez a forgatás alatt csatlakozott a férje, Nánási Pál és két gyermekük, Mici és Vencel is.

Ördög Nóra és családja újabb kalandos utazáson van túl. Archív fotó: Szabolcs László

A Nánási család azonban nemcsak felejthetetlen élményekkel gazdagodott, hanem egy kissé félelmetes helyzettel is szembesült. Az Instagram-oldalukon osztották meg, hogy a hotelben, ahol megszálltak, a mellettük lévő szobában reggel egy skorpiót találtak.

Csak szólok, hogy ma a hotelben, ahogy lejöttünk, anya írt egy SMS-t nekem, hogy ahogy pakolunk, nézzek körbe, mert reggel találtak skorpiót a mellettünk lévő szobában

– mesélte Nánási Pál a gyerekeknek, akik láthatóan meg is ijedtek a hír hallatán.

Az új évad premierje vasárnap este látható a TV2-n, a Nánási család utazós vlogja, a NÁNÁZSIA pedig már pénteken érkezik.