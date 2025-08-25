augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

23°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepetés

44 perce

Ördög Nóra Mórahalmon bukkant fel – azt is megtudtuk mit csináltak a városban

Címkék#Ördög Nóra#János vitéz#Patkó Színházban#Mórahalom

Igazi meglepetés érte a mórahalmiakat a hétvégén.

Delmagyar.hu

Ördög Nóra, a népszerű műsorvezető családjával együtt hazalátogatott. A sztár nemcsak pihenni tért vissza szülővárosába, hanem kulturális élményt is szerzett gyermekeinek: szombaton együtt nézték meg a János vitéz előadást a Patkó Lovas és Szabadtéri Színházban.

Ördög Nóra hétvégén Mórahalmon járt családjával. A Patkó Lovas Színházban nézte meg a János vitézt, miközben a madárkiállítás is sokakat vonzott a városban. Fotó: Mórahalom Facebook-oldala
Ördög Nóra hétvégén Mórahalmon járt családjával. A Patkó Lovas Színházban nézte meg a János vitézt, miközben a madárkiállítás is sokakat vonzott a városban. Fotó: Mórahalom Facebook-oldala

Ördög Nóra Mórahalom hétvégéjén a Patkó Színházban tűnt fel

A jelenlévők közül sokan felkapták a fejüket, amikor meglátták a tévés személyiséget a közönség soraiban, aki mindig büszkén vállalja mórahalmi gyökereit. A városban tartott hétvége így nemcsak családi program, hanem meghitt hazatérés is volt számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu