Ördög Nóra Mórahalmon bukkant fel – azt is megtudtuk mit csináltak a városban

Ördög Nóra, a népszerű műsorvezető családjával együtt hazalátogatott. A sztár nemcsak pihenni tért vissza szülővárosába, hanem kulturális élményt is szerzett gyermekeinek: szombaton együtt nézték meg a János vitéz előadást a Patkó Lovas és Szabadtéri Színházban.

Ördög Nóra Mórahalom hétvégéjén a Patkó Színházban tűnt fel

A jelenlévők közül sokan felkapták a fejüket, amikor meglátták a tévés személyiséget a közönség soraiban, aki mindig büszkén vállalja mórahalmi gyökereit. A városban tartott hétvége így nemcsak családi program, hanem meghitt hazatérés is volt számára.