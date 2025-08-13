Kiderült, hol pihen nyáron Ördög Nóra

Már hosszú évek óta a Balatonról szól Ördög Nóra és Nánási Pál családi nyaralása, és ez idén sincs másképpen. Rengeteg élményt szereztek – legfőképp Balatonakarattyán, amely tökéletesen összeköti a magyar tenger északi és déli partját, a kilátás pedig festői – írja a Bors.

Ördög Nóra és kislány a Balatonon. Fotó: Ördög Nóra Instagram

Ördög Nóra elárulta a családi nyaralások titkát

Nekünk a Balaton jelenti a nyarat, ilyenkor a családommal ide költözünk, itt élünk. Nagyon szeretjük ezt a balatoni életet és életérzést, hiszen gyönyörű a táj, kedvesek az emberek, és már az örömet okoz, ha egy fröccsel leülünk a szabadba

– mesélte a műsorvezető

Év közben a munkáink és az elfoglaltságaink miatt sokszor nincs lehetőségünk találkozni néhány barátunkkal, de a Balatonra valahogyan mindenki eljut a nyár folyamán, így sokszor itt találkozunk velük. Ilyenkor mindig jókat eszünk és iszunk, és sokat beszélgetünk. Úgy tűnhet, hogy olyan, mintha előző nap váltunk volna el.

– tette hozzá

A sok munka közben is belefér a kirándulás

A Nánási család minden évben a nyár utolsó heteire időzíti a kirándulást. Ezenkívül leginkább kisebb kiruccanásokra utaznak el. Az ilyen kirándulások alkalmával leginkább koncertekre, fesztiválokra járnak, de előfordulnak külön fiús és csajos utazások is.

Augusztus végén pedig négyen, tehát Micivel és Vencivel együtt vágunk neki egy nagyobb útnak. Azt egyelőre nem tudjuk, hova megyünk majd, általában az utolsó pillanatra hagyjuk a szervezést, de biztosan idén is minden jól sikerül majd. A gyerekeim imádják a vizet, igazi kis vízi békák, úgyhogy annyi biztos, hogy valamilyen vízparti helyet nézünk majd ki

– árulta el Ördög Nóra