Új kihívás

2 órája

Sosem gondolná, mekkorát bakizott Ördög Nóra műsorvezetés közben

Címkék#Ördög Nóra#műsor#baki

Ördög Nóra új kihívás előtt áll, a TV2 TikTok-oldalán megosztott videóban kulisszák mögötti pillanatokat láthatunk a készülő műsorból, amelyben ő lesz az egyik műsorvezető.

Delmagyar.hu

Ördög Nóra, a TV2 népszerű műsorvezetője, új produkcióval készül, melyről egy TikTok-videóban kapott betekintést a közönség. 

Ördög Nóra
Ördög Nóra és műsorvezető társa Szépréthy Roland. Fotó: Bánkúti Sándor / MW

A rövid klipben Nóra lelkesedése és a stábtagok közötti interakciók láthatók, bár a műsor részletei egyelőre titokban maradnak. A videóból az is kiderül, hogy mi volt a műsorvezető legviccesebb bakija és más izgalmas kérdésekre is választ adott.  

Előfordult, hogy másik műsor címét mondtam be mint, amit vezettem 

– mondta Ördög Nóra. 

@tv2hun Ha azt hiszed, mindent tudsz Ördög Nóráról… tévedsz! 😍 Megasztár: Szeptember 6-tól minden szombat este a TV2-n‼️@Megasztár #megasztar #tv2 ♬ eredeti hang - TV2 hivatalos

 

