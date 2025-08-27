Sosem gondolná, mekkorát bakizott Ördög Nóra műsorvezetés közben

Ördög Nóra, a TV2 népszerű műsorvezetője, új produkcióval készül, melyről egy TikTok-videóban kapott betekintést a közönség.

Ördög Nóra és műsorvezető társa Szépréthy Roland. Fotó: Bánkúti Sándor / MW

A rövid klipben Nóra lelkesedése és a stábtagok közötti interakciók láthatók, bár a műsor részletei egyelőre titokban maradnak. A videóból az is kiderül, hogy mi volt a műsorvezető legviccesebb bakija és más izgalmas kérdésekre is választ adott.

Előfordult, hogy másik műsor címét mondtam be mint, amit vezettem

– mondta Ördög Nóra.