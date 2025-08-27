Új kihívás
45 perce
Sosem gondolná, mekkorát bakizott Ördög Nóra műsorvezetés közben
Ördög Nóra új kihívás előtt áll, a TV2 TikTok-oldalán megosztott videóban kulisszák mögötti pillanatokat láthatunk a készülő műsorból, amelyben ő lesz az egyik műsorvezető.
Ördög Nóra, a TV2 népszerű műsorvezetője, új produkcióval készül, melyről egy TikTok-videóban kapott betekintést a közönség.
A rövid klipben Nóra lelkesedése és a stábtagok közötti interakciók láthatók, bár a műsor részletei egyelőre titokban maradnak. A videóból az is kiderül, hogy mi volt a műsorvezető legviccesebb bakija és más izgalmas kérdésekre is választ adott.
Előfordult, hogy másik műsor címét mondtam be mint, amit vezettem
– mondta Ördög Nóra.
