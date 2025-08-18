A rajongók szomorúan értesültek: Radics Gigi nem koncertezik Szegeden

Az augusztus 20-i szegedi programsorozat részeként Radics Gigi adott volna koncertet kedden a Széchenyi téren, ahova a rendezvény a rakparton zajló felújítási munkálatok miatt átköltözött. A szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. azonban hétfő délután azt közölte, hogy az énekesnő fellépése betegsége miatt elmarad. Helyette 20 órától Oláh Gergő és zenekara lép színpadra. Mindezt Radics Gigi is bejelentette saját közösségi oldalán. Mint írta, hangszálgyulladása van.

Nem jön Szegedre Radics Gigi. Archív fotó: Hajdú-Bihari Napló

Tehetségkutatóban feltűnt sztár helyett egy másik, ugyanilyen karriert befutott énekest kapunk, hiszen míg Gigi 2012-ben megnyerte a Megasztárt, Oláh Gergő pedig egy évvel később volt az X-Faktor győztese. Valószínűleg egyébként nem volt nehéz beugróként Gergőt megtalálni Gigi helyére, hiszen unokatestvérek, így ezt jó eséllyel egymás között le is rendezték. Gergő nem csak Szegeden, de másnap Abádszalókon is helyettesíti az énekesnőt, aki vasárnap ünnepelte 29. születésnapját.