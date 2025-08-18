augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

27°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lemondás

1 órája

A rajongók szomorúan értesültek: Radics Gigi nem koncertezik Szegeden

Címkék#koncert#oláh gergő#radics gigi

Hangszálgyulladása lett, így lemondta szegedi koncertjét az augusztus 20-i programsorozat egyik sztárja. Radics Gigi helyett kedden Oláh Gergő érkezik.

Delmagyar.hu

Az augusztus 20-i szegedi programsorozat részeként Radics Gigi adott volna koncertet kedden a Széchenyi téren, ahova a rendezvény a rakparton zajló felújítási munkálatok miatt átköltözött. A szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. azonban hétfő délután azt közölte, hogy az énekesnő fellépése betegsége miatt elmarad. Helyette 20 órától Oláh Gergő és zenekara lép színpadra. Mindezt Radics Gigi is bejelentette saját közösségi oldalán. Mint írta, hangszálgyulladása van.

Radics Gigi énekel egy fellépésen.
Nem jön Szegedre Radics Gigi. Archív fotó: Hajdú-Bihari Napló

Tehetségkutatóban feltűnt sztár helyett egy másik, ugyanilyen karriert befutott énekest kapunk, hiszen míg Gigi 2012-ben megnyerte a Megasztárt, Oláh Gergő pedig egy évvel később volt az X-Faktor győztese. Valószínűleg egyébként nem volt nehéz beugróként Gergőt megtalálni Gigi helyére, hiszen unokatestvérek, így ezt jó eséllyel egymás között le is rendezték. Gergő nem csak Szegeden, de másnap Abádszalókon is helyettesíti az énekesnőt, aki vasárnap ünnepelte 29. születésnapját.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu