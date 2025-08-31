„Úristen, álomszép vagy!” – melltartóban villantott a SZIN-en Schumacher Vanda

A szőke influencer a Szegedi Ifjúsági Napokon, a SZIN-en tűnt fel, ahol egy merész szettben mutatta meg bomba alakját. Vanda egy szimpla nadrág–melltartó párosítást választott, amelyet sminkje és kisugárzása tett igazán lehengerlővé.

Schumacher Vanda a SZIN-en mutatta meg merész fesztiválos szettjét, követői pedig elhalmozták dicsérő kommentekkel. Fotó: Instagram

Nem is kellett sok a követőktől, hogy elárasszák a posztot a kommentek:

„Úristen. Álomszép vagy. 😍❤️” – írta egyik rajongó.

„Brutál dögös vagy! 🔥🔥❤️❤️❤️” – áradozott egy másik.

A fotót, amelyen Vanda megmutatta dögös fesztiválos outfitjét, itt lehet megnézni.