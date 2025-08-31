Szegedi hírek
„Úristen, álomszép vagy!” – melltartóban villantott a SZIN-en Schumacher Vanda
Egyre nagyobb rajongótábort gyűjt maga köré Schumacher Vanda, aki közösségi oldalán rendszeresen enged betekintést a mindennapjaiba.
A szőke influencer a Szegedi Ifjúsági Napokon, a SZIN-en tűnt fel, ahol egy merész szettben mutatta meg bomba alakját. Vanda egy szimpla nadrág–melltartó párosítást választott, amelyet sminkje és kisugárzása tett igazán lehengerlővé.
Nem is kellett sok a követőktől, hogy elárasszák a posztot a kommentek:
- „Úristen. Álomszép vagy. 😍❤️” – írta egyik rajongó.
- „Brutál dögös vagy! 🔥🔥❤️❤️❤️” – áradozott egy másik.
A fotót, amelyen Vanda megmutatta dögös fesztiválos outfitjét, itt lehet megnézni.
