Szegedi hírek

1 órája

„Úristen, álomszép vagy!” – melltartóban villantott a SZIN-en Schumacher Vanda

Egyre nagyobb rajongótábort gyűjt maga köré Schumacher Vanda, aki közösségi oldalán rendszeresen enged betekintést a mindennapjaiba.

Delmagyar.hu

A szőke influencer a Szegedi Ifjúsági Napokon, a SZIN-en tűnt fel, ahol egy merész szettben mutatta meg bomba alakját. Vanda egy szimpla nadrág–melltartó párosítást választott, amelyet sminkje és kisugárzása tett igazán lehengerlővé.

Schumacher Vanda a SZIN-en mutatta meg merész fesztiválos szettjét, követői pedig elhalmozták dicsérő kommentekkel.
Nem is kellett sok a követőktől, hogy elárasszák a posztot a kommentek:

  • „Úristen. Álomszép vagy. 😍❤️” – írta egyik rajongó.
  • „Brutál dögös vagy! 🔥🔥❤️❤️❤️” – áradozott egy másik.

A fotót, amelyen Vanda megmutatta dögös fesztiválos outfitjét, itt lehet megnézni.

 

