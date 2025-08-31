Szegedi Erika: ezek a csillagjegyek élvezhetik az univerzum támogatását 2025 őszén

Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint 2025 őszén kezdetét veszi a nagy változások időszaka.

Szegedi Erika szerint 2025 őszén három csillagjegy különleges szerencsében részesül. Fotó: Máté Krisztián / MW

A kígyó évében az univerzum mindenkit támogat, aki bátran kezdeményez, legyen szó karrierről, pénzügyekről vagy szerencsejátékról. A főboszorkány szerint különösen három csillagjegy: az oroszlánok, az ikrek és a Rákok élvezhetik az égiek támogatását. Számukra a siker, a pénzügyi fordulat és a szerencse is biztosított. Szegedi Erika hangsúlyozza, hogy a hit, a céltudatosság és a lehetőségek felismerése kulcsfontosságú ahhoz, hogy az Univerzum energiái valóban megvalósítsák az álmokat – írja a Metropol.

Szegedi Erika szerint ezek lesznek a szerencsés csillagjegyek

Oroszlán

Eljött az idő amikor bármihez nyúl az arannyá változik. Hosszú ideje vágyik rá, hogy megszűnjenek a mindennapi anyagi gondjai. Elérkezett az idő, csak merjen belevágni az új dolgokba.

Ikrek

Az égiek szemében régóta kegyvesztett volt. Élete legnehezebb időszakán van túl, ami most végre lezárul. A hosszú türelmes várakozás gyümölcse most beérett, és a karrierje felível.

Rák

Új munkahely és vállalkozás a láthatáron. Ennek következtében megváltozik végre az élete. A múltat súlyos anyagi problémák árnyékolták be. Ennek most azonban vége, és végre megvalósíthatja az álmait.