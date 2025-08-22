1 órája
Szegedi Erika nem tud tévedni, aggasztó jövőt mutat előre
A nyár forrósága, a hirtelen jött viharok és az elmaradt tavasz sokakat meglepett, de mindez nem volt váratlan. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya előre megjósolta a szeszélyes időjárást.
A nyár pontosan úgy alakult, ahogyan Szegedi Erika, Európa főboszorkánya előre megjósolta: a tavasz szinte teljesen kimaradt, húsvét után rögtön beköszöntött a kánikula, a hőmérséklet gyakran 25–30 fokig emelkedett. A perzselő hőséget csak hatalmas viharok törték meg, majd augusztus 20-ával véget ért a forró időszak, a boszorkány szerint vissza sem tér többé – írta meg a Metropol.
Szegedi Erika szerint kimaradhat az őszi évszak
Erika kártyából olvassa ki a jövőt, és úgy véli, az igazi meglepetések még hátravannak. Az idei nyár rekordmeleggel, szárazsággal és pusztító jégverésekkel telt, amelyek leginkább az Alföldet, míg a viharok és az orkánerejű szél Borsod-Abaúj-Zemplént sújtották. Szerinte a szeptember is szeszélyes lesz, bőven hoz viharokat, de a nagy lehűlés még várat magára, hiszen októberben is 20–25 fok körüli hőmérsékletek jöhetnek.
Az ősz viszont ismét kimarad
– állítja a főboszorkány. November elején hirtelen téliesre fordul az idő, majd december elején újra enyhülés jöhet, akár 20 fokos nappali csúcsokkal. A jósnő szerint így a tél kezdete is tartogat majd meglepetéseket.
A meteorológusok ezzel szemben hangsúlyozzák: legfeljebb 8–10 napra lehet viszonylag pontos előrejelzést adni, és igazán biztosat inkább csak 2–3 napra. Hogy kinek lesz igaza? A boszorkány szerint az időjárás majd őt igazolja.
