augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

22°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Szegedi Erika nem tud tévedni, aggasztó jövőt mutat előre

Címkék#főboszorkány#Európa#Szegedi Erika#évszak

A nyár forrósága, a hirtelen jött viharok és az elmaradt tavasz sokakat meglepett, de mindez nem volt váratlan. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya előre megjósolta a szeszélyes időjárást.

Delmagyar.hu

A nyár pontosan úgy alakult, ahogyan Szegedi Erika, Európa főboszorkánya előre megjósolta: a tavasz szinte teljesen kimaradt, húsvét után rögtön beköszöntött a kánikula, a hőmérséklet gyakran 25–30 fokig emelkedett. A perzselő hőséget csak hatalmas viharok törték meg, majd augusztus 20-ával véget ért a forró időszak, a boszorkány szerint vissza sem tér többé – írta meg a Metropol.

Szegedi Erika jóslatai az őszre.
Szegedi Erika előrejelzi a problémákat. Nem csak jó vaan a tarsolyban. Fotó: Máté Krisztián

Szegedi Erika szerint kimaradhat az őszi évszak

Erika kártyából olvassa ki a jövőt, és úgy véli, az igazi meglepetések még hátravannak. Az idei nyár rekordmeleggel, szárazsággal és pusztító jégverésekkel telt, amelyek leginkább az Alföldet, míg a viharok és az orkánerejű szél Borsod-Abaúj-Zemplént sújtották. Szerinte a szeptember is szeszélyes lesz, bőven hoz viharokat, de a nagy lehűlés még várat magára, hiszen októberben is 20–25 fok körüli hőmérsékletek jöhetnek.

Az ősz viszont ismét kimarad

 – állítja a főboszorkány. November elején hirtelen téliesre fordul az idő, majd december elején újra enyhülés jöhet, akár 20 fokos nappali csúcsokkal. A jósnő szerint így a tél kezdete is tartogat majd meglepetéseket.

A meteorológusok ezzel szemben hangsúlyozzák: legfeljebb 8–10 napra lehet viszonylag pontos előrejelzést adni, és igazán biztosat inkább csak 2–3 napra. Hogy kinek lesz igaza? A boszorkány szerint az időjárás majd őt igazolja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu