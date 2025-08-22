Szegedi Erika nem tud tévedni, aggasztó jövőt mutat előre

A nyár pontosan úgy alakult, ahogyan Szegedi Erika, Európa főboszorkánya előre megjósolta: a tavasz szinte teljesen kimaradt, húsvét után rögtön beköszöntött a kánikula, a hőmérséklet gyakran 25–30 fokig emelkedett. A perzselő hőséget csak hatalmas viharok törték meg, majd augusztus 20-ával véget ért a forró időszak, a boszorkány szerint vissza sem tér többé – írta meg a Metropol.

Szegedi Erika előrejelzi a problémákat. Nem csak jó vaan a tarsolyban. Fotó: Máté Krisztián

Szegedi Erika szerint kimaradhat az őszi évszak

Erika kártyából olvassa ki a jövőt, és úgy véli, az igazi meglepetések még hátravannak. Az idei nyár rekordmeleggel, szárazsággal és pusztító jégverésekkel telt, amelyek leginkább az Alföldet, míg a viharok és az orkánerejű szél Borsod-Abaúj-Zemplént sújtották. Szerinte a szeptember is szeszélyes lesz, bőven hoz viharokat, de a nagy lehűlés még várat magára, hiszen októberben is 20–25 fok körüli hőmérsékletek jöhetnek.

Az ősz viszont ismét kimarad

– állítja a főboszorkány. November elején hirtelen téliesre fordul az idő, majd december elején újra enyhülés jöhet, akár 20 fokos nappali csúcsokkal. A jósnő szerint így a tél kezdete is tartogat majd meglepetéseket.

A meteorológusok ezzel szemben hangsúlyozzák: legfeljebb 8–10 napra lehet viszonylag pontos előrejelzést adni, és igazán biztosat inkább csak 2–3 napra. Hogy kinek lesz igaza? A boszorkány szerint az időjárás majd őt igazolja.