Az égiek súgták meg: születésnapján rekordközeli pontyot fogott a főboszorkány

Szegedi Erika, akit sokan Európa főboszorkányaként ismernek, évtizedek óta szenvedélyes horgász. A születésnapján ismét a megérzéseire hallgatott, és a Szeged melletti Frici tó partján pecázott, nem is eredménytelenül.

Szegedi Erika mindig a megérzéseire hagyatkozik, és csak akkor megy horgászni, mikor az égiek jó zsákmánnyal kecsegtetik. Fotó: Metropol

Megérzései sosem hagyják cserben

A jósnő elmondása szerint csak akkor indul horgászni, ha „az égiek” súgnak neki, hogy jó fogás vár rá. Ezúttal sem tévedett: 19 kilós ponty akadt a horgára, amely ugyan elmaradt eddigi rekordjától – egy 27,8 kilós példánytól –, mégis óriási örömöt szerzett neki.

Nem csak én érzem meg, mikor érdemes kimenni. Mintha a halak is tudnák, hogy nem eszem meg őket, hanem visszaengedem a vízbe

– mondta a Metropolnak mosolyogva.

Horgászat a természet békéjéért

Szegedi Erika a koronavírus-járvány idején kezdett újra rendszeresen horgászni, mert hiányzott neki a természet közelsége. Csak a partról pecázik, mivel nem tud úszni, de hétvégénként sosem hagyja ki a lehetőséget, hogy a vízparton legyen. Minden zsákmányát visszaengedi, előtte pedig megpuszilja a halakat, így fejezi ki tiszteletét irántuk.

A születésnapomon, a Szeged melletti Frici tóra látogatottam el. Előre éreztem, hogy mennem kell. Az égek súgták meg, hogy mikor menjek horgászni. A rekordomtól azért elmaradt a mostani fogásom. De azért a 19 kilós ponty, amit most fogtam, szép példány és hatalmas öröm volt a számomra

– fogalmazott.

A főboszorkány sosem megy haza üres kézzel

Évtizedek alatt nem fordult elő, hogy zsákmány nélkül tért volna haza. A horgászat számára nemcsak szenvedély, hanem a lelki feltöltődés forrása is.