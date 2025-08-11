augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

30°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi Erika

1 órája

Az égiek súgták meg: születésnapján rekordközeli pontyot fogott a főboszorkány

Címkék#főboszorkány#rekordközeli ponty#természet#Szegedi Erika

Szegedi Erika rekordközeli pontyot fogott a születésnapján

Delmagyar.hu

Szegedi Erika, akit sokan Európa főboszorkányaként ismernek, évtizedek óta szenvedélyes horgász. A születésnapján ismét a megérzéseire hallgatott, és a Szeged melletti Frici tó partján pecázott, nem is eredménytelenül.

Szegedi Erika a fogásával egy közel 20 kilós ponttyal.
Szegedi Erika mindig a megérzéseire hagyatkozik, és csak akkor megy horgászni, mikor az égiek jó zsákmánnyal kecsegtetik. Fotó: Metropol

Megérzései sosem hagyják cserben

A jósnő elmondása szerint csak akkor indul horgászni, ha „az égiek” súgnak neki, hogy jó fogás vár rá. Ezúttal sem tévedett: 19 kilós ponty akadt a horgára, amely ugyan elmaradt eddigi rekordjától – egy 27,8 kilós példánytól –, mégis óriási örömöt szerzett neki.

Nem csak én érzem meg, mikor érdemes kimenni. Mintha a halak is tudnák, hogy nem eszem meg őket, hanem visszaengedem a vízbe

mondta a Metropolnak mosolyogva.

Horgászat a természet békéjéért

Szegedi Erika a koronavírus-járvány idején kezdett újra rendszeresen horgászni, mert hiányzott neki a természet közelsége. Csak a partról pecázik, mivel nem tud úszni, de hétvégénként sosem hagyja ki a lehetőséget, hogy a vízparton legyen. Minden zsákmányát visszaengedi, előtte pedig megpuszilja a halakat, így fejezi ki tiszteletét irántuk.

A születésnapomon, a Szeged melletti Frici tóra látogatottam el. Előre éreztem, hogy mennem kell. Az égek súgták meg, hogy mikor menjek horgászni. A rekordomtól azért elmaradt a mostani fogásom. De azért a 19 kilós ponty, amit most fogtam,  szép példány és hatalmas öröm volt a számomra 

– fogalmazott.

A főboszorkány sosem megy haza üres kézzel

Évtizedek alatt nem fordult elő, hogy zsákmány nélkül tért volna haza. A horgászat számára nemcsak szenvedély, hanem a lelki feltöltődés forrása is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu