1 órája
Az égiek súgták meg: születésnapján rekordközeli pontyot fogott a főboszorkány
Szegedi Erika rekordközeli pontyot fogott a születésnapján
Szegedi Erika, akit sokan Európa főboszorkányaként ismernek, évtizedek óta szenvedélyes horgász. A születésnapján ismét a megérzéseire hallgatott, és a Szeged melletti Frici tó partján pecázott, nem is eredménytelenül.
Megérzései sosem hagyják cserben
A jósnő elmondása szerint csak akkor indul horgászni, ha „az égiek” súgnak neki, hogy jó fogás vár rá. Ezúttal sem tévedett: 19 kilós ponty akadt a horgára, amely ugyan elmaradt eddigi rekordjától – egy 27,8 kilós példánytól –, mégis óriási örömöt szerzett neki.
Nem csak én érzem meg, mikor érdemes kimenni. Mintha a halak is tudnák, hogy nem eszem meg őket, hanem visszaengedem a vízbe
– mondta a Metropolnak mosolyogva.
Horgászat a természet békéjéért
Szegedi Erika a koronavírus-járvány idején kezdett újra rendszeresen horgászni, mert hiányzott neki a természet közelsége. Csak a partról pecázik, mivel nem tud úszni, de hétvégénként sosem hagyja ki a lehetőséget, hogy a vízparton legyen. Minden zsákmányát visszaengedi, előtte pedig megpuszilja a halakat, így fejezi ki tiszteletét irántuk.
A születésnapomon, a Szeged melletti Frici tóra látogatottam el. Előre éreztem, hogy mennem kell. Az égek súgták meg, hogy mikor menjek horgászni. A rekordomtól azért elmaradt a mostani fogásom. De azért a 19 kilós ponty, amit most fogtam, szép példány és hatalmas öröm volt a számomra
– fogalmazott.
A főboszorkány sosem megy haza üres kézzel
Évtizedek alatt nem fordult elő, hogy zsákmány nélkül tért volna haza. A horgászat számára nemcsak szenvedély, hanem a lelki feltöltődés forrása is.
Hogyan nyerheted meg az ötöslottó főnyereményét? Szegedi Erika segít
Mosolyát mindenki ismerte: a fiatal mentőtiszt és férje együtt hunytak el a tragédiában