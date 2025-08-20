augusztus 20., szerda

István névnap

32°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

56 perce

Szegedi Erika: hat bolygó együttállása hozza el a nagy szerelmet három csillagjegynek

Címkék#főboszorkány#csillagjegy#Szegedi Erika#szerelem

Ilyen égi csodát ritkán láthatunk! A Merkúr, a Vénusz, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz augusztus második felében egyszerre lesz megfigyelhető a hajnali égbolton. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint a különleges bolygóegyüttállás nemcsak látványos jelenség, hanem óriási energiákat is felszabadít – és ezek leginkább a szerelemben éreztetik hatásukat.

Delmagyar.hu

„Eljött a szerelem időszaka” – mondja Szegedi Erika, aki szerint a ritka bolygóegyüttállás egyértelműen kedvez a szív ügyeinek. Bár mindenki számára kedvező rezgéseket sugároz az Univerzum, három csillagjegy különösen szerencsés lesz.

Szegedi Erika szerint a ritka bolygóegyüttállás különösen kedvez a szerelemnek három csillagjegy életében.
Szegedi Erika szerint a ritka bolygóegyüttállás különösen kedvez a szerelemnek három csillagjegy életében. Fotó: Ripost

A jósnő szerint az Oroszlánok, a Vízöntők és a Nyilasok most olyan égi támogatást kapnak, amire régóta vártak. Ha eddig még nem talált rá az igazira, most minden esélyük megvan rá, hogy bekopogtasson az életükbe a nagy szerelem.

Szegedi Erika: nem elég várni, most cselekedni kell

A főboszorkány arra is figyelmeztet, hogy a lehetőségeket nem szabad elszalasztani:

Az álmokból most valóság válhat, de csak azoknak, akik nyitott szemmel járnak, és nem a babérjaikon ülnek. Az Univerzum a kezdeményezőket fogja felkarolni 

– hangsúlyozta.

A szerelem mellett a bolygóegyüttállás az élet más területeire is pozitívan hathat: aki tervekkel, hittel és tettvággyal fordul a jövő felé, az most sokkal gyorsabban megvalósíthatja álmait.

Csillagjegyek, figyelem!

  • Oroszlán: Szenvedély és új találkozások várhatók.
  • Vízöntő: Meglepő fordulat hozhatja el az igaz szerelmet.
  • Nyilas: Régóta dédelgetett vágyak teljesülhetnek most.

Az egyes csillagjegyeknek külön-külön is jósolt a Ripost kérésére:

Oroszlán

Elérkezett az idő, amikor nemcsak a munkahelyeden aratod le a babérokat, hanem a szerelem is rád talál. Érdemes kihasználni ezt, mert a sírig tartó boldogság vár rád.

Mérleg

Nehéz időszak van a hátad mögött. Szerencsére ennek most vége. Legyen szó pénzügyekről vagy szerelemről, az Univerzum most melletted lesz mindenben.

Skorpió

Egy új kapcsolat jelenti a boldog jövőt. De ne tétovázz lezárni a múltadat és továbblépni, mert különben továbbra is az állóvízben maradsz.

Nyilas

A megérzéseidre és a szívedre hallgass, mert jó útra vezetnek. Elérkezett az idő, amikor ismét fellobban a szerelem lángja a szívedben, és ismét boldog lehetsz.

Szűz

Mérgező kapcsolat keseríti meg az életed. Merj továbblépni, zárd le a múltat, különben sosem lépsz a a boldogság útjára.

Bak

Még nem jött el a te időd. Légy továbbra is türelmes, mert nem kell sokat várnod arra, hogy a te szívedet is eltalálja Ámor nyila.

Vízöntő

Kedvező fordulatokat tartogat számodra a jövő. Ne tétovázz, kezdeményezz, mert most megismerheted azt a partner, aki mellett boldog lehetsz.

Halak

Ugorj fejest az életbe, és halmozd az élvezetet. A következő időszakban nem fogod megtalálni az igazi társad, de ne keseredj el, mert már nem kell sokat várnod.

Kos

Ne félj az újtól, mert jó irányt vesznek a dolgaid. Ráléptél a célhoz vezető útra. Senki és semmi ne tántorítson el, míg célba nem érsz.

Bika

Sokáig élted magányosan az életed, de végre eljött a te időd. Ha figyelsz az Univerzum jeleire, akkor hamarosan boldog leszel.

Ikrek

Pozitív változások sora meghozza a sírig tartó szerelmet. Merj kilépni a komfortzónádból, ne félj az újtól!

Rák

A következő időszak nem a tiéd lesz. Továbbra is várat magára még az igazi. Legyél türelmes, mert lassan eljön a te időd is.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu