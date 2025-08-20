Szegedi Erika: hat bolygó együttállása hozza el a nagy szerelmet három csillagjegynek

„Eljött a szerelem időszaka” – mondja Szegedi Erika, aki szerint a ritka bolygóegyüttállás egyértelműen kedvez a szív ügyeinek. Bár mindenki számára kedvező rezgéseket sugároz az Univerzum, három csillagjegy különösen szerencsés lesz.

Szegedi Erika szerint a ritka bolygóegyüttállás különösen kedvez a szerelemnek három csillagjegy életében. Fotó: Ripost

A jósnő szerint az Oroszlánok, a Vízöntők és a Nyilasok most olyan égi támogatást kapnak, amire régóta vártak. Ha eddig még nem talált rá az igazira, most minden esélyük megvan rá, hogy bekopogtasson az életükbe a nagy szerelem.

Szegedi Erika: nem elég várni, most cselekedni kell

A főboszorkány arra is figyelmeztet, hogy a lehetőségeket nem szabad elszalasztani:

Az álmokból most valóság válhat, de csak azoknak, akik nyitott szemmel járnak, és nem a babérjaikon ülnek. Az Univerzum a kezdeményezőket fogja felkarolni

– hangsúlyozta.

A szerelem mellett a bolygóegyüttállás az élet más területeire is pozitívan hathat: aki tervekkel, hittel és tettvággyal fordul a jövő felé, az most sokkal gyorsabban megvalósíthatja álmait.

Csillagjegyek, figyelem!

Oroszlán : Szenvedély és új találkozások várhatók.

: Szenvedély és új találkozások várhatók. Vízöntő : Meglepő fordulat hozhatja el az igaz szerelmet.

: Meglepő fordulat hozhatja el az igaz szerelmet. Nyilas: Régóta dédelgetett vágyak teljesülhetnek most.

Az egyes csillagjegyeknek külön-külön is jósolt a Ripost kérésére:

Oroszlán

Elérkezett az idő, amikor nemcsak a munkahelyeden aratod le a babérokat, hanem a szerelem is rád talál. Érdemes kihasználni ezt, mert a sírig tartó boldogság vár rád.

Mérleg

Nehéz időszak van a hátad mögött. Szerencsére ennek most vége. Legyen szó pénzügyekről vagy szerelemről, az Univerzum most melletted lesz mindenben.

Skorpió

Egy új kapcsolat jelenti a boldog jövőt. De ne tétovázz lezárni a múltadat és továbblépni, mert különben továbbra is az állóvízben maradsz.

Nyilas

A megérzéseidre és a szívedre hallgass, mert jó útra vezetnek. Elérkezett az idő, amikor ismét fellobban a szerelem lángja a szívedben, és ismét boldog lehetsz.

Szűz

Mérgező kapcsolat keseríti meg az életed. Merj továbblépni, zárd le a múltat, különben sosem lépsz a a boldogság útjára.

Bak

Még nem jött el a te időd. Légy továbbra is türelmes, mert nem kell sokat várnod arra, hogy a te szívedet is eltalálja Ámor nyila.