Szegedi Erika: hat bolygó együttállása hozza el a nagy szerelmet három csillagjegynek
Ilyen égi csodát ritkán láthatunk! A Merkúr, a Vénusz, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz augusztus második felében egyszerre lesz megfigyelhető a hajnali égbolton. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint a különleges bolygóegyüttállás nemcsak látványos jelenség, hanem óriási energiákat is felszabadít – és ezek leginkább a szerelemben éreztetik hatásukat.
„Eljött a szerelem időszaka” – mondja Szegedi Erika, aki szerint a ritka bolygóegyüttállás egyértelműen kedvez a szív ügyeinek. Bár mindenki számára kedvező rezgéseket sugároz az Univerzum, három csillagjegy különösen szerencsés lesz.
A jósnő szerint az Oroszlánok, a Vízöntők és a Nyilasok most olyan égi támogatást kapnak, amire régóta vártak. Ha eddig még nem talált rá az igazira, most minden esélyük megvan rá, hogy bekopogtasson az életükbe a nagy szerelem.
Szegedi Erika: nem elég várni, most cselekedni kell
A főboszorkány arra is figyelmeztet, hogy a lehetőségeket nem szabad elszalasztani:
Az álmokból most valóság válhat, de csak azoknak, akik nyitott szemmel járnak, és nem a babérjaikon ülnek. Az Univerzum a kezdeményezőket fogja felkarolni
– hangsúlyozta.
A szerelem mellett a bolygóegyüttállás az élet más területeire is pozitívan hathat: aki tervekkel, hittel és tettvággyal fordul a jövő felé, az most sokkal gyorsabban megvalósíthatja álmait.
Csillagjegyek, figyelem!
- Oroszlán: Szenvedély és új találkozások várhatók.
- Vízöntő: Meglepő fordulat hozhatja el az igaz szerelmet.
- Nyilas: Régóta dédelgetett vágyak teljesülhetnek most.
Az egyes csillagjegyeknek külön-külön is jósolt a Ripost kérésére:
Oroszlán
Elérkezett az idő, amikor nemcsak a munkahelyeden aratod le a babérokat, hanem a szerelem is rád talál. Érdemes kihasználni ezt, mert a sírig tartó boldogság vár rád.
Mérleg
Nehéz időszak van a hátad mögött. Szerencsére ennek most vége. Legyen szó pénzügyekről vagy szerelemről, az Univerzum most melletted lesz mindenben.
Skorpió
Egy új kapcsolat jelenti a boldog jövőt. De ne tétovázz lezárni a múltadat és továbblépni, mert különben továbbra is az állóvízben maradsz.
Nyilas
A megérzéseidre és a szívedre hallgass, mert jó útra vezetnek. Elérkezett az idő, amikor ismét fellobban a szerelem lángja a szívedben, és ismét boldog lehetsz.
Szűz
Mérgező kapcsolat keseríti meg az életed. Merj továbblépni, zárd le a múltat, különben sosem lépsz a a boldogság útjára.
Bak
Még nem jött el a te időd. Légy továbbra is türelmes, mert nem kell sokat várnod arra, hogy a te szívedet is eltalálja Ámor nyila.
Vízöntő
Kedvező fordulatokat tartogat számodra a jövő. Ne tétovázz, kezdeményezz, mert most megismerheted azt a partner, aki mellett boldog lehetsz.
Halak
Ugorj fejest az életbe, és halmozd az élvezetet. A következő időszakban nem fogod megtalálni az igazi társad, de ne keseredj el, mert már nem kell sokat várnod.
Kos
Ne félj az újtól, mert jó irányt vesznek a dolgaid. Ráléptél a célhoz vezető útra. Senki és semmi ne tántorítson el, míg célba nem érsz.
Bika
Sokáig élted magányosan az életed, de végre eljött a te időd. Ha figyelsz az Univerzum jeleire, akkor hamarosan boldog leszel.
Ikrek
Pozitív változások sora meghozza a sírig tartó szerelmet. Merj kilépni a komfortzónádból, ne félj az újtól!
Rák
A következő időszak nem a tiéd lesz. Továbbra is várat magára még az igazi. Legyél türelmes, mert lassan eljön a te időd is.
Az égiek súgták meg: születésnapján rekordközeli pontyot fogott a főboszorkány
