Sztártalálkozó

18 órája

A 3 testőr után készült közös fotó mindenkit meglepett

Nyáron nemcsak a színpadon, hanem a nézőtéren is sztárok sorakoznak a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A hétvégén Csobot Adél alakítását többek között Istenes Bence és a Puskás-Dallos házaspár is élőben látta a Dóm téren.

Delmagyar.hu

Nyaranta nemcsak a Szegedi Szabadtéri Játékok színpada, hanem nézőtere is megtelik sztárokkal. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, többek között Csobot Adél is bevette Szegedet, aki a A 3 testőr musicalben alakítja Anna királynét. Vasárnap nemcsak a színésznő párja Istenes Bence érkezett a Dóm térre, hogy megnézze kedvese alakítását, hanem a Puskás-Dallos házaspár is, akik posztoltak is az eseményről a közösségi médiában.

Szegedi Szabadtéri Játékok
Sztárvendégek a Dóm téren – a Puskás-Dallos házaspár és Istenes Bence is megnézte Csobot Adélt A 3 testőr előadásában. Fotó: Facebook

Sztárparádé a Szegedi Szabadtéri Játékokon

Puskás-Dallos Peti egy videót is osztott meg a Facebook-oldalán az előadás végéről, ahogy tapsviharral köszöni meg a közönség a nagyszerű előadást, hanem közös fotókat is publikált Istenes Bencével és Csobot Adéllal. Posztjában így gratulált az előadáshoz:

Tegnap a Szegedi Szabatérin megnéztük a 3 testőrt Adéllal az egyik főszerepben! Köszönjük az estét, gratulálunk nektek az előadáshoz! Jó volt látni a kollégàkat-barátokat és az Erkelben közös alkotó- és játszótársakat ezen a csodás helyszínen és egyik kedvenc városunk giga színpadán!

 

 

