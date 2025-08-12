18 órája
A 3 testőr után készült közös fotó mindenkit meglepett
Nyáron nemcsak a színpadon, hanem a nézőtéren is sztárok sorakoznak a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A hétvégén Csobot Adél alakítását többek között Istenes Bence és a Puskás-Dallos házaspár is élőben látta a Dóm téren.
Nyaranta nemcsak a Szegedi Szabadtéri Játékok színpada, hanem nézőtere is megtelik sztárokkal. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, többek között Csobot Adél is bevette Szegedet, aki a A 3 testőr musicalben alakítja Anna királynét. Vasárnap nemcsak a színésznő párja Istenes Bence érkezett a Dóm térre, hogy megnézze kedvese alakítását, hanem a Puskás-Dallos házaspár is, akik posztoltak is az eseményről a közösségi médiában.
Sztárparádé a Szegedi Szabadtéri Játékokon
Puskás-Dallos Peti egy videót is osztott meg a Facebook-oldalán az előadás végéről, ahogy tapsviharral köszöni meg a közönség a nagyszerű előadást, hanem közös fotókat is publikált Istenes Bencével és Csobot Adéllal. Posztjában így gratulált az előadáshoz:
Tegnap a Szegedi Szabatérin megnéztük a 3 testőrt Adéllal az egyik főszerepben! Köszönjük az estét, gratulálunk nektek az előadáshoz! Jó volt látni a kollégàkat-barátokat és az Erkelben közös alkotó- és játszótársakat ezen a csodás helyszínen és egyik kedvenc városunk giga színpadán!
