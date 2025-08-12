A 3 testőr után készült közös fotó mindenkit meglepett

Nyaranta nemcsak a Szegedi Szabadtéri Játékok színpada, hanem nézőtere is megtelik sztárokkal. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, többek között Csobot Adél is bevette Szegedet, aki a A 3 testőr musicalben alakítja Anna királynét. Vasárnap nemcsak a színésznő párja Istenes Bence érkezett a Dóm térre, hogy megnézze kedvese alakítását, hanem a Puskás-Dallos házaspár is, akik posztoltak is az eseményről a közösségi médiában.

Sztárvendégek a Dóm téren – a Puskás-Dallos házaspár és Istenes Bence is megnézte Csobot Adélt A 3 testőr előadásában. Fotó: Facebook

Sztárparádé a Szegedi Szabadtéri Játékokon

Puskás-Dallos Peti egy videót is osztott meg a Facebook-oldalán az előadás végéről, ahogy tapsviharral köszöni meg a közönség a nagyszerű előadást, hanem közös fotókat is publikált Istenes Bencével és Csobot Adéllal. Posztjában így gratulált az előadáshoz: