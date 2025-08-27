Elmarad a koncert?
1 órája
Megbetegedett a SZIN egyik népszerű fellépője
A mai napon kezdetét veszi a SZIN, azonban az egyik sokak által várt előadó bejelentette hirtelen megbetegedését.
Pénteken lép fel a SZIN-en L.L. Junior, viszont nemrég egy aggasztó bejelentést tett közösségi oldalán.
Hamarosan a SZIN-en lép fel
L.L. Junior Instagram-oldalán tette közzé, hogy elkapott valamilyen csúnya betegséget, ami teljesen ledöntötte a lábáról.
Bár itthon lábadozom, 38,2 fokos lázzal, kezdődő tüdőgyulladással. De ígérem meghálálom nektek.
–fogalmazott bejegyzésében.
Bejegyzései alapján a rapper minden erejével, a gyógyulásra koncentrál, így lehet reménykedni benne, hogy a betegség nem érinti a fellépéseket.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre