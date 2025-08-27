Megbetegedett a SZIN egyik népszerű fellépője

Pénteken lép fel a SZIN-en L.L. Junior, viszont nemrég egy aggasztó bejelentést tett közösségi oldalán.

SZIN-es fellépése előtt jelentette be a kényszerpihenőt L.L. Junior. Fotó: Instagram

Hamarosan a SZIN-en lép fel

L.L. Junior Instagram-oldalán tette közzé, hogy elkapott valamilyen csúnya betegséget, ami teljesen ledöntötte a lábáról.

Bár itthon lábadozom, 38,2 fokos lázzal, kezdődő tüdőgyulladással. De ígérem meghálálom nektek.

–fogalmazott bejegyzésében.

Bejegyzései alapján a rapper minden erejével, a gyógyulásra koncentrál, így lehet reménykedni benne, hogy a betegség nem érinti a fellépéseket.