Elmarad a koncert?

1 órája

Megbetegedett a SZIN egyik népszerű fellépője

#SZIN#L L Junior#láz

A mai napon kezdetét veszi a SZIN, azonban az egyik sokak által várt előadó bejelentette hirtelen megbetegedését.

Vass Viktor
Pénteken lép fel a SZIN-en L.L. Junior, viszont nemrég egy aggasztó bejelentést tett közösségi oldalán.

SZIN-en fog fellépni Junior.
SZIN-es fellépése előtt jelentette be a kényszerpihenőt L.L. Junior. Fotó: Instagram

Hamarosan a SZIN-en lép fel

L.L. Junior Instagram-oldalán tette közzé, hogy elkapott valamilyen csúnya betegséget, ami teljesen ledöntötte a lábáról.

Bár itthon lábadozom, 38,2 fokos lázzal, kezdődő tüdőgyulladással. De ígérem meghálálom nektek.

–fogalmazott bejegyzésében.

Bejegyzései alapján a rapper minden erejével, a gyógyulásra koncentrál, így lehet reménykedni benne, hogy a betegség nem érinti a fellépéseket.

