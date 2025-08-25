augusztus 25., hétfő

Showtime

2 órája

Szeptemberben visszatér a Sztárban Sztár All Stars – vármegyei kötődésű sztárvendéggel és új díszlettel

A tavalyi hatalmas siker után szeptember 7-én ismét elindul a Sztárban Sztár All Stars, az ország legnagyobb házibulijának tizenegyedik évada.

Delmagyar.hu

A TV2 ikonikus műsorában ezúttal az előző szériák legendás versenyzői mérik össze tehetségüket, hogy kiderüljön: ki lesz 2025-ben a legsokoldalúbb előadó. A műsort ismét Till Attila, azaz Tilla vezeti, a premiert pedig egy különleges külföldi sztárvendég teszi emlékezetessé.

A Sztárban Sztár szereplők 2025-ös mezőnye is hatalmas érdeklődést vált ki, ahogy a madárkiállítás, amely szintén sokakat vonz a közönség soraiból. Fotó: TV2
Új díszlettel és monumentális látvánnyal készülnek

Az elmúlt évadokban megszokott aréna jellegű, gyémánt alakú díszletet idén egy teljesen új, modern stúdió váltja fel. A hatalmas LED-falakkal és kör alakú, emelkedő és forgó színpaddal felszerelt tér nemcsak a nézőknek, hanem a produkciókat előkészítő stábnak is új lehetőségeket kínál. Az új kialakítás akár autók színpadra emelését is lehetővé teszi, így minden eddiginél látványosabb show-ra számíthatunk.

Legendás előadók újra együtt

A második All Stars évadban 24 népszerű énekes lép színpadra hétről hétre. A mezőnyben ott lesznek az első évad dobogós női előadói – Szandi és Nótár Mary –, valamint olyan sztárok, mint Nagy Adri, Dér Heni, Janicsák Veca, Muri Enikő, Wolf Kati, Völgyi Zsuzsi, Galambos Dorina, Halastyák Fanni, Péterffy Lili Lelle és Kozma Orsi.

A férfi versenyzők között több korábbi győztes is visszatér: Freddie, Horváth Tamás, Vavra Bence és Veréb Tamás. Színpadra lépnek továbbá az évadukban második helyezettek – Kocsis Tibor és Király Viktor –, valamint olyan népszerű előadók, mint Kállay-Saunders András, Varga Viktor, Vastag Csaba, Pintér Tibor, Vásáry André és Mészáros Árpád Zsolt.

A zsűri és a közönség dönt a Sztárban Sztár szereplők sorsáról

Az énekesek átalakulásait a nézők és a zsűri – Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András – együtt értékelik, de a végső szó ezúttal is a közönségé. A győzelemért hetekig tartó küzdelemben nemcsak a zsűrit, hanem a nézőket is le kell nyűgözniük a versenyzőknek.

