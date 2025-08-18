Sürgősségire került a SZIN-re érkező egyik népszerű előadó

A ValMar duó fergeteges hangulatú koncertet adott szombat este a Budapest Parkban. De a buli vége nem pontosan úgy zajlott, ahogy azt Marics Peti és Valkusz Milán megálmodta, a rapper ugyanis rosszul lett, az orvosi csapat jobbnak látta, ha kórházba viszik – írja a Bors.

Valkusz Milánt sürgősségire vitték. Fotó: Bors

Sürgősségire került Valkusz Milán

A ValMar énekese, Valkusz Milán szombati koncertjén mindent beleadott, ám a hatalmas erőfeszítés kimerítette, és kórházba került. A diagnózis szerint kimerültséget és bordaközi izomhúzódást állapítottak meg nála. Vasárnap hajnalban saját lábán távozott, de még hosszabb pihenés vár rá.

Utolsó zenénél volt egy “ájulásom” , térdre kényszerültem, de aztán tudtam folytatni… Amikor lejöttem, éreztem, hogy valami nem oké és az orvos csapat is látta rajtam. Nem találtak mindent rendben. Bevittek a SOTE-ra és szépen lassan jól lettem. Kizártak minden komoly eshetőséget, hál Istennek a jelek csak áljelek maradtak a legrosszabb kimenetelre. Innen is szeretném megköszönni mégegyszer és hálám kifejezni a Budapest Park mentős-orvos csapatának, majd azután a SOTE sürgősségin dolgozó minden léleknek, akik azon voltak, hogy rendben legyek. ÉS NEKTEK IS NAGYON, kedves közönségünk, akik nélkül mindez nem történt volna meg🙃 Soha nem fogom elfelejteni azt a reakciót, amikor vége volt a koncertnek, az örömkönnyeket és a valami mást… Mert ezek vagyunk mi, ezek vagytok Ti, valami más…

– írta Valkusz Milán Instagram bejegyzésében.

Természetesen azoknak rajongók, akik a SZIN színpadán szerették volna megnézni a Milánt nincs aggódni valójuk. A jövőhéten menetrendszerűen érkezik a Szegedre a ValMar.