Kiderült, ki rabolta el Varga Viktor szívét, már közös fellépésük is volt!

Varga Viktor legutóbb egy szőke rúdtáncos, Dominika oldalán tűnt fel legutóbb, akivel már közös fellépésük is volt. Úgy tűnik, hogy az énekes szíve kezd meggyógyulni és a kapcsolatuk is kezd egyre komolyabbra fordulni.

Varga Viktor párja nem ismeretlen követőinek. Fotó: RTL

Varga Viktor rúdtáncos párjával lépett fel

Varga Viktor korábban nyíltan beszélt depressziójáról, és arról is, hogy nehéz társat találnia, mert kevesen tudnak beilleszkedni különc életmódjába. Ennek ellenére az énekes remélte, hogy talál majd valakit aki be tud illeszkedni a mindennapjaiba.

Képtelen kompromisszumokra

Nemrég a Ripostnak azt nyilatkozta, hogy képtelen kompromisszumokra, mert kialakult egy életstílusa, ami túl intenzív és rengeteg utazással jár, így viszont elég nehéz fenttartani egy párkapcsolatot. A Bors szerint sikerült már neki többször is, hosszabb kapcsolata volt Cynthia Dictatorral, majd négy évet volt együtt Zsembera Liliánával, akivel több műsorban is szerepeltek együtt. De tavaly több kibékülés után végleg szakítottak. Viktor a szakítás után utazott ki Balira, ahol új élményekre és új társra is lelt. Dominikát azóta a múzsájának tekinti.

Az énekes és Dominika egyre többet jelennek meg a nyilvánosság előtt. Közös balatoni kirándulásuk után még közös fellépésük is volt.